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Техника

Ким Чен Ын сменил министра обороны КНДР и произвёл перестановки в военном руководстве

Киев • УНН

 • 458 просмотра

Ким Сон Ги возглавил Минобороны КНДР вместо Но Кван Чхоля. Пак Чон Чхон вернулся к руководству военной комиссией.

Ким Чен Ын сменил министра обороны КНДР и произвёл перестановки в военном руководстве

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел перестановки в высшем военном руководстве страны, назначив Ким Сон Ги новым министром обороны. Об этом сообщило государственное агентство KCNA, передает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Ким Сон Ги, который ранее возглавлял военно-политическое бюро, сменил на этой должности Но Кван Чхоля.

Бывшего министра перевели на руководящую должность во влиятельном Департаменте промышленности боеприпасов, который играет ключевую роль в северокорейском оборонном секторе.

К руководству вернули военного стратега

Ким Чен Ын также вернул ветерана северокорейского военного руководства Пак Чон Чхона на должность заместителя председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи.

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Перестановки произошли на фоне усиленного внимания Пхеньяна к оборонной промышленности. Ким Чен Ын в последнее время отмечал ученых и специалистов, привлеченных к разработке новых вооружений.

Reuters отмечает, что кадровые изменения также происходят на фоне углубления военных связей Северной Кореи с россией.

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Степан Гафтко

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Reuters
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