Кім Чен Ин змінив міністра оборони КНДР та провів перестановки у військовому керівництві
Київ • УНН
Кім Сон Гі очолив Міноборони КНДР замість Но Кван Чхоля. Пак Чен Чхон повернувся до керівництва військовою комісією.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провів перестановки у вищому військовому керівництві країни, призначивши Кім Сон Гі новим міністром оборони. Про це повідомило державне агентство KCNA, передає Reuters, пише УНН.
Деталі
Кім Сон Гі, який раніше очолював військове політичне бюро, замінив на посаді Но Кван Чхоля.
Колишнього міністра перевели на керівну посаду у впливовому Департаменті промисловості боєприпасів, який відіграє ключову роль у північнокорейському оборонному секторі.
До керівництва повернули військового стратега
Кім Чен Ин також повернув ветерана північнокорейського військового керівництва Пак Чен Чхона на посаду заступника голови Центральної військової комісії Трудової партії Кореї.
Північна Корея готує нове розгортання військ у росії - Сеул24.08.26, 13:00 • 5172 перегляди
Перестановки відбулися на тлі посиленої уваги Пхеньяна до оборонної промисловості. Кім Чен Ин останнім часом відзначав науковців та фахівців, залучених до розробки нових озброєнь.
Reuters зазначає, що кадрові зміни також відбуваються на тлі поглиблення військових зв'язків Північної Кореї з росією.
У ГУР заявили, що Північна Корея направила до рф новий військовий контингент, який включає 400 операторів дронів21.08.26, 16:49 • 4784 перегляди