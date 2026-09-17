Северная Корея отправила в россию от 30 до 50 тысяч солдат - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея отправила в Россию до 50 тыс. солдат, которые прошли обучение в РФ, что является большой проблемой, тем более для безопасности в Тихоокеанском регионе. Об этом Зеленский заявил в интервью NHK, передает УНН.

Детали

"Северная Корея отправила в Россию от 30 до 50 тысяч солдат. Россия дала им возможность получить опыт реальных боевых действий и пройти подготовку. Не на цифровом симуляторе, а в реальной жизни. Для Северной Кореи это было недорого. Они могли сделать это только здесь: развернуться, обучиться и вернуться. Без значительных потерь, за исключением того случая, когда они решили непосредственно вступить с нами в бой во время Курской операции. Затем они решили не заходить на территорию Украины, чтобы избежать значительных потерь", - сказал Зеленский.

Он добавил, что северокорейские военные продолжают обучаться, работать с дронами и тренироваться с ними.

"Это большая проблема, тем более для безопасности в Тихоокеанском регионе", - добавил Зеленский.

Напомним

Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в среду опровергла заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пхеньян планирует направить в Россию до 50 000 дополнительных военнослужащих для борьбы на стороне своего союзника.