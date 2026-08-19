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Кім Йо Чжон відкинула заяву Зеленського плани КНДР направити росії ще 50 тис. військових

Київ • УНН

 • 2948 перегляди

Кім Йо Чжон назвала заяву Зеленського про можливе відправлення 50 тисяч військових до Росії безпідставною. У 2024 році КНДР направила близько 14 тисяч військовослужбовців.

Кім Йо Чжон відкинула заяву Зеленського плани КНДР направити росії ще 50 тис. військових

Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, у середу спростувала заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Пхеньян планує направити до росії до 50 000 додаткових військовослужбовців для боротьби на боці свого союзника, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Кім Йо Чжон, високопосадовиця правлячої партії Північної Кореї, заявила в заяві, опублікованій державним ЗМІ KCNA, що оцінка Зеленського "безпідставна" і "самовироблена".

Зеленський зробив цю заяву в пості на X цього місяця і закликав Південну Корею надати підтримку системі протиповітряної оборони своєї країни.

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Кім Йо Чжон заявила, що відповідальність за початок та затягування української кризи повністю лежить на Сполучених Штатах та Заході.

Видання зауважує, що у 2024 році Північна Корея направила до Курської області росії близько 14 000 військовослужбовців у рамках всеосяжного договору про стратегічне партнерство, укладеного під час візиту президента росії володимира путіна до Пхеньяна в червні 2024 року.

За оцінками України та незалежних джерел, Пхеньян також поставив росії мільйони артилерійських та мінометних снарядів, балістичних ракет, далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Кім Йо Чжон також заявила, що "ворожа політика" США щодо Північної Кореї не змінилася, незважаючи на розпорядження президента Дональда Трампа суттєво скоротити участь США у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю.

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Вона заявила, що хоча відносини між лідерами Сполучених Штатів і Північної Кореї "справді прекрасні", Вашингтон продовжує проводити навчання з Сеулом і загрожує національній безпеці Пхеньяну.

Вона додала, що їй нічого не відомо про якісь нещодавні контакти між лідерами двох країн. Трамп заявив у понеділок, що отримав відповідь від Кіма після скорочення масштабів американських навчань із Сеулом і назвав Північну Корею "не загрозою і поважною".

Антоніна Туманова

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