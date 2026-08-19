Ким Ё Чжон отвергла заявление Зеленского о планах КНДР направить России ещё 50 тыс. военнослужащих

Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, в среду опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пхеньян планирует направить в Россию до 50 000 дополнительных военнослужащих для борьбы на стороне своего союзника, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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Ким Ё Чжон, высокопоставленная чиновница правящей партии Северной Кореи, заявила в сообщении, опубликованном государственными СМИ KCNA, что оценка Зеленского «безосновательна» и «самопроизвольна».

Зеленский сделал это заявление в посте на X в этом месяце и призвал Южную Корею оказать поддержку системе противовоздушной обороны своей страны.

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Ким Ё Чжон заявила, что ответственность за начало и затягивание украинского кризиса полностью лежит на Соединенных Штатах и Западе.

Издание отмечает, что в 2024 году Северная Корея направила в Курскую область России около 14 000 военнослужащих в рамках всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве, заключенного во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

По оценкам Украины и независимых источников, Пхеньян также поставил России миллионы артиллерийских и минометных снарядов, баллистических ракет, дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Ким Ё Чжон также заявила, что «враждебная политика» США в отношении Северной Кореи не изменилась, несмотря на распоряжение президента Дональда Трампа существенно сократить участие США в совместных военных учениях с Южной Кореей.

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Она заявила, что, хотя отношения между лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи «действительно прекрасные», Вашингтон продолжает проводить учения с Сеулом и угрожает национальной безопасности Пхеньяна.

Она добавила, что ей ничего не известно о каких-либо недавних контактах между лидерами двух стран. Трамп заявил в понедельник, что получил ответ от Кима после сокращения масштабов американских учений с Сеулом и назвал Северную Корею «не угрозой и заслуживающей уважения».