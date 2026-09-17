Північна Корея відправила до росії від 30 до 50 тисяч солдатів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея відправила до росії до 50 тис. солдатів, які пройшли навчання в рф, що є великою проблемою, тим більше для безпеки в Тихоокеанському регіоні. Про це Зеленський заявив у інтерв’ю NHK, передає УНН.

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"Північна Корея відправила до росії від 30 до 50 тисяч солдатів. росія дала їм можливість отримати досвід реальних бойових дій і пройти підготовку. Не на цифровому симуляторі, а в реальному житті. Для Північної Кореї це не було дорого. Вони могли зробити це лише тут: розгорнутися, навчитися і повернутися. Без значних втрат, за винятком того, коли вони вирішили безпосередньо вступити з нами в бій під час Курської операції. Потім вони вирішили не заходити на територію України, щоб уникнути значних втрат", - сказав Зеленський.

Він додав, що північнокорейські військові продовжують навчатися, працювати з дронами та тренуватися з ними.

"Це велика проблема, тим більше для безпеки в Тихоокеанському регіоні", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Кім Йо Чжон, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, у середу спростувала заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що Пхеньян планує направити до росії до 50 000 додаткових військовослужбовців для боротьби на боці свого союзника.