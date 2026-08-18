Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил своему северокорейскому коллеге, что их страны работают над установлением "нового и справедливого мирового порядка" после того, как Пхеньян помог москве выбить украинские войска из российского региона в прошлом году. Об этом говорится в телеграмме по случаю Дня национального освобождения Кореи, сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Сегодня москва и Пхеньян единым фронтом выступают за создание нового справедливого мирового порядка, основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов. Намерены и впредь неуклонно придерживаться намеченного президентом рф путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном курса на всестороннее углубление российско-корейского сотрудничества, которое идет на благо наших народов и способствует обеспечению региональной и международной безопасности - написал лавров.

Как указывается в телеграмме, "наглядным подтверждением традиций боевого товарищества, заложенных нашими героическими предками, стало участие корейских военнослужащих в операции по изгнанию банд украинских нацистов и иностранных наемников с курской земли".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия получила от КНДР дополнительные баллистические ракеты и планирует разместить на своей территории дополнительный контингент.