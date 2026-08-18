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россия и Северная Корея борются за "новый, справедливый мировой порядок" - письмо лаврова

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что москва и Пхеньян совместно работают над установлением нового справедливого мирового порядка. Он также отметил участие корейских военных в изгнании украинских сил из курской области.

россия и Северная Корея борются за "новый, справедливый мировой порядок" - письмо лаврова

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил своему северокорейскому коллеге, что их страны работают над установлением "нового и справедливого мирового порядка" после того, как Пхеньян помог москве выбить украинские войска из российского региона в прошлом году. Об этом говорится в телеграмме по случаю Дня национального освобождения Кореи, сообщает KCNA, передает УНН.

Детали

Сегодня москва и Пхеньян единым фронтом выступают за создание нового справедливого мирового порядка, основанного на принципах многополярности, подлинного равноправия и учета национальных интересов. Намерены и впредь неуклонно придерживаться намеченного президентом рф путиным и председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном курса на всестороннее углубление российско-корейского сотрудничества, которое идет на благо наших народов и способствует обеспечению региональной и международной безопасности

- написал лавров.

Как указывается в телеграмме, "наглядным подтверждением традиций боевого товарищества, заложенных нашими героическими предками, стало участие корейских военнослужащих в операции по изгнанию банд украинских нацистов и иностранных наемников с курской земли".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия получила от КНДР дополнительные баллистические ракеты и планирует разместить на своей территории дополнительный контингент.

Павел Башинский

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