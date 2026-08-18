росія та Північна Корея борються за "новий, праведний світовий порядок" - лист лаврова

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив своєму північнокорейському колезі, що їхні країни працюють над встановленням "нового та праведного світового порядку" після того, як Пхеньян допоміг москві вибити українські війська з російського регіону минулого року. Про це йдеться у телеграмі з нагоди Дня національного визволення Кореї, повідомляє KCNA, передає УНН.

Сьогодні москва і Пхеньян єдиним фронтом виступають за створення нового справедливого світового порядку, заснованого на принципах багатополярності, справжньої рівноправності та врахування національних інтересів. Мають намір і надалі неухильно дотримуватися наміченого президентом рф путіним та головою державних справ КНДР Кім Чен Ином курсу на всебічне поглиблення російсько-корейського співробітництва, що йде на благо наших народів та сприяє забезпеченню регіональної та міжнародної безпеки