Возможно, не самого любимого: Зеленский не исключает, что Трамп воспринимает его как "сына"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него с президентом США Дональдом Трампом разный возраст, а потому последний может воспринимать их отношения, как отца с сыном. Об этом Зеленский заявил в интервью Radio France, передает УНН.

Зеленский заявил, что у него с Трампом "более сложные отношения", ведь он "относится к нему, как к сыну", и "убегает от него".

"У него уже есть дети, а у меня уже есть родители", - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, видит ли Трамп в Зеленском своего сына, Президент Украины ответил: "Не знаю. Но, возможно, не самого любимого сына".

В то же время Зеленский подчеркнул, что президент Франции Эммануэль Макрон является его другом.

Это мой друг, потому что мы проходим это время, знаете. Мы решаем проблемы и сложные моменты, разные моменты, помогаем друг другу. Мой первый визит был во Францию. Мы познакомились много лет назад. Мы близки. Наши люди близки. И я считаю, что благодаря тому, что у нас такие отношения, Франция и Украина в целом стали в более близких отношениях, чем это было до нашей дружбы с Эммануэлем