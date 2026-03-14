Можливо, не найулюбленішого: Зеленський не виключає, що Трамп сприймає його як "сина"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього з президентом США Дональдом Трампом різний вік, а тому останній може сприймати їхні стосунки, як батька з сином. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Radio France, передає УНН.

Зеленський заявив, що у нього з Трампом "складніші стосунки", адже він "відноситься до нього, як до сина", і "тікає від нього".

"У нього вже є діти, а в мене вже є батьки", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи Трамп бачить у Зеленському свого сина, Президент України відповів: "Не знаю. Але, можливо, не найулюбленішого сина".

Водночас Зеленський наголосив, що президент Франції Еммануель Макрон є його другом.

Це мій друг, тому що ми проходимо цей час, знаєте. Ми вирішуємо проблеми та складні моменти, різні моменти, допомагаємо одне одному. Мій перший візит був до Франції. Ми познайомилися багато років тому. Ми близькі. Наші люди близькі. І я вважаю, що завдяки тому, що у нас такі відносини, Франція та Україна в цілому стали у ближчих відносинах, ніж це було до нашої дружби з Емманюелем