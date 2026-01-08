В Ірані продовжують ширитись протести: ЗМІ повідомляють про жорстокі сутички між мітингувальниками та силами безпеки
В Ірані тривають жорстокі сутички між антиурядовими протестувальниками та силами безпеки. Заворушення, спричинені економічною кризою, охопили 111 міст і селищ, призвівши до загибелі щонайменше 34 протестувальників і чотирьох співробітників служб безпеки.
У середу в кількох місцях Ірану сталися жорстокі сутички між антиурядовими протестувальниками та силами безпеки, оскільки хвиля заворушень, спричинена економічною кризою в країні, триває вже 11-й день, передає УНН із посиланням на ВВС.
Деталі
Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції, повідомило, що двох поліцейських застрелили озброєні особи в південно-західному місті Лордеган.
Відео, опубліковані в соціальних мережах, показують напружене протистояння між протестувальниками та силами безпеки на фоні звуків пострілів.
На кадрах з кількох інших районів видно, як сили безпеки стріляють зі зброї та застосовують сльозогінний газ по натовпах протестувальників, деякі з яких кидають каміння.
За даними американського інформаційного агентства активістів за права людини (HRANA), протести наразі поширилися на 111 міст і селищ у всіх 31 провінціях.
ЗМІ повідомляє, що під час заворушень загинуло щонайменше 34 протестувальники та чотири співробітники служб безпеки, а також що 2200 протестувальників було заарештовано.
Перська служба BBC підтвердила смерть та особи 21 людини, тоді як іранська влада повідомила про смерть п'ятьох співробітників служб безпеки.
Протести розпочалися 28 грудня, коли власники магазинів вийшли на вулиці столиці Тегерана, щоб висловити своє обурення черговим різким падінням вартості іранської валюти, ріала, відносно долара США на відкритому ринку.
Ріал впав до рекордно низького рівня за останній рік, а інфляція зросла до 40%, оскільки санкції щодо ядерної програми Ірану тиснуть на економіку, також ослаблену неефективним управлінням уряду та корупцією.
Студенти університетів невдовзі приєдналися до протестів, і вони почали поширюватися на інші міста, причому натовпи часто скандували гасла проти Верховного лідера країни, аятоли Алі Хаменеї, а іноді й на підтримку Рези Пехлеві, сина покійного колишнього шаха Ірану, який перебуває у вигнанні.
