В Ірані продовжують ширитись протести: ЗМІ повідомляють про жорстокі сутички між мітингувальниками та силами безпеки

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 4818 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 10190 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 13332 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 11183 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 11224 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10486 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 16126 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12730 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 48327 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 38074 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
99%
728мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція разом з партнерами готує план дій на випадок захоплення Гренландії США8 січня, 07:04 • 7196 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 30407 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 29332 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 29550 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 13425 перегляди
Публікації
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 852 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 13336 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 64148 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 68858 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 72085 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олексій Білошицький
Емманюель Макрон
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Рівненська область
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 29359 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 36328 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 61212 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 80447 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 121930 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Fox News

В Ірані продовжують ширитись протести: ЗМІ повідомляють про жорстокі сутички між мітингувальниками та силами безпеки

Київ • УНН

 • 218 перегляди

В Ірані тривають жорстокі сутички між антиурядовими протестувальниками та силами безпеки. Заворушення, спричинені економічною кризою, охопили 111 міст і селищ, призвівши до загибелі щонайменше 34 протестувальників і чотирьох співробітників служб безпеки.

В Ірані продовжують ширитись протести: ЗМІ повідомляють про жорстокі сутички між мітингувальниками та силами безпеки

У середу в кількох місцях Ірану сталися жорстокі сутички між антиурядовими протестувальниками та силами безпеки, оскільки хвиля заворушень, спричинена економічною кризою в країні, триває вже 11-й день, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових ісламської революції, повідомило, що двох поліцейських застрелили озброєні особи в південно-західному місті Лордеган.

Відео, опубліковані в соціальних мережах, показують напружене протистояння між протестувальниками та силами безпеки на фоні звуків пострілів.

На кадрах з кількох інших районів видно, як сили безпеки стріляють зі зброї та застосовують сльозогінний газ по натовпах протестувальників, деякі з яких кидають каміння.

За даними американського інформаційного агентства активістів за права людини (HRANA), протести наразі поширилися на 111 міст і селищ у всіх 31 провінціях.

ЗМІ повідомляє, що під час заворушень загинуло щонайменше 34 протестувальники та чотири співробітники служб безпеки, а також що 2200 протестувальників було заарештовано.

МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран08.01.26, 12:10 • 12730 переглядiв

Перська служба BBC підтвердила смерть та особи 21 людини, тоді як іранська влада повідомила про смерть п'ятьох співробітників служб безпеки.

Протести розпочалися 28 грудня, коли власники магазинів вийшли на вулиці столиці Тегерана, щоб висловити своє обурення черговим різким падінням вартості іранської валюти, ріала, відносно долара США на відкритому ринку.

Ріал впав до рекордно низького рівня за останній рік, а інфляція зросла до 40%, оскільки санкції щодо ядерної програми Ірану тиснуть на економіку, також ослаблену неефективним управлінням уряду та корупцією.

Студенти університетів невдовзі приєдналися до протестів, і вони почали поширюватися на інші міста, причому натовпи часто скандували гасла проти Верховного лідера країни, аятоли Алі Хаменеї, а іноді й на підтримку Рези Пехлеві, сина покійного колишнього шаха Ірану, який перебуває у вигнанні.

Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто Абданан07.01.26, 10:15 • 34948 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Ядерна зброя
Санкції
Соціальна мережа
Сутички
Долар США
Алі Хаменеї
Тегеран
Іран