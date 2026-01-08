В Иране продолжают распространяться протесты: СМИ сообщают о жестоких столкновениях между митингующими и силами безопасности
В Иране продолжаются жестокие столкновения между антиправительственными протестующими и силами безопасности. Беспорядки, вызванные экономическим кризисом, охватили 111 городов и поселков, приведя к гибели по меньшей мере 34 протестующих и четырех сотрудников служб безопасности.
В среду в нескольких местах Ирана произошли ожесточенные столкновения между антиправительственными протестующими и силами безопасности, поскольку волна беспорядков, вызванная экономическим кризисом в стране, продолжается уже 11-й день, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Полуофициальное иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что двое полицейских были застрелены вооруженными лицами в юго-западном городе Лордеган.
Видео, опубликованные в социальных сетях, показывают напряженное противостояние между протестующими и силами безопасности на фоне звуков выстрелов.
На кадрах из нескольких других районов видно, как силы безопасности стреляют из оружия и применяют слезоточивый газ по толпам протестующих, некоторые из которых бросают камни.
По данным американского информационного агентства активистов за права человека (HRANA), протесты в настоящее время распространились на 111 городов и поселков во всех 31 провинциях.
СМИ сообщают, что во время беспорядков погибли по меньшей мере 34 протестующих и четыре сотрудника служб безопасности, а также что 2200 протестующих были арестованы.
Персидская служба BBC подтвердила смерть и личности 21 человека, тогда как иранские власти сообщили о смерти пяти сотрудников служб безопасности.
Протесты начались 28 декабря, когда владельцы магазинов вышли на улицы столицы Тегерана, чтобы выразить свое возмущение очередным резким падением стоимости иранской валюты, риала, относительно доллара США на открытом рынке.
Риал упал до рекордно низкого уровня за последний год, а инфляция выросла до 40%, поскольку санкции в отношении ядерной программы Ирана давят на экономику, также ослабленную неэффективным управлением правительства и коррупцией.
Студенты университетов вскоре присоединились к протестам, и они начали распространяться на другие города, причем толпы часто скандировали лозунги против Верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, а иногда и в поддержку Резы Пехлеви, сына покойного бывшего шаха Ирана, который находится в изгнании.
