Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 10180 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
13:48 • 13311 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 11171 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 11215 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10482 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 16121 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12727 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 48325 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 38071 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
публикации
Эксклюзивы
В Иране продолжают распространяться протесты: СМИ сообщают о жестоких столкновениях между митингующими и силами безопасности

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В Иране продолжаются жестокие столкновения между антиправительственными протестующими и силами безопасности. Беспорядки, вызванные экономическим кризисом, охватили 111 городов и поселков, приведя к гибели по меньшей мере 34 протестующих и четырех сотрудников служб безопасности.

В Иране продолжают распространяться протесты: СМИ сообщают о жестоких столкновениях между митингующими и силами безопасности

В среду в нескольких местах Ирана произошли ожесточенные столкновения между антиправительственными протестующими и силами безопасности, поскольку волна беспорядков, вызванная экономическим кризисом в стране, продолжается уже 11-й день, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Полуофициальное иранское информационное агентство Fars, близкое к Корпусу стражей исламской революции, сообщило, что двое полицейских были застрелены вооруженными лицами в юго-западном городе Лордеган.

Видео, опубликованные в социальных сетях, показывают напряженное противостояние между протестующими и силами безопасности на фоне звуков выстрелов.

На кадрах из нескольких других районов видно, как силы безопасности стреляют из оружия и применяют слезоточивый газ по толпам протестующих, некоторые из которых бросают камни.

По данным американского информационного агентства активистов за права человека (HRANA), протесты в настоящее время распространились на 111 городов и поселков во всех 31 провинциях.

СМИ сообщают, что во время беспорядков погибли по меньшей мере 34 протестующих и четыре сотрудника служб безопасности, а также что 2200 протестующих были арестованы.

МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран08.01.26, 12:10 • 12728 просмотров

Персидская служба BBC подтвердила смерть и личности 21 человека, тогда как иранские власти сообщили о смерти пяти сотрудников служб безопасности.

Протесты начались 28 декабря, когда владельцы магазинов вышли на улицы столицы Тегерана, чтобы выразить свое возмущение очередным резким падением стоимости иранской валюты, риала, относительно доллара США на открытом рынке.

Риал упал до рекордно низкого уровня за последний год, а инфляция выросла до 40%, поскольку санкции в отношении ядерной программы Ирана давят на экономику, также ослабленную неэффективным управлением правительства и коррупцией.

Студенты университетов вскоре присоединились к протестам, и они начали распространяться на другие города, причем толпы часто скандировали лозунги против Верховного лидера страны, аятоллы Али Хаменеи, а иногда и в поддержку Резы Пехлеви, сына покойного бывшего шаха Ирана, который находится в изгнании.

Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город Абданан07.01.26, 10:15 • 34948 просмотров

Антонина Туманова

