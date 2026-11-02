Великобритания может выплатить компенсации за работорговлю через инвестиции в образование и медицину

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм готов рассмотреть финансовую поддержку стран Африки и Карибского бассейна как форму компенсации за историческую роль британского государства в трансатлантической работорговле. Речь прежде всего идет об инвестициях в здравоохранение, образование и экономическое развитие. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Бернэм планирует обсудить этот вопрос на саммите глав правительств Содружества в Антигуа. Он также допускает официальные извинения от имени британского государства за его участие в работорговле.

В то же время премьер-министр отверг возможность прямых единовременных репараций, объяснив это тем, что нынешнее правительство не может отвечать за преступления, совершенные несколько столетий назад.

Какие компенсации рассматривает Лондон

По информации издания, будущие договоренности могут предусматривать финансирование медицинских и образовательных проектов за счет британских налогоплательщиков или частных инвесторов.

Премьер-министр Барбадоса Миа Мотли приветствовала готовность Лондона к переговорам и заявила, что ожидает инвестиций в медицину, образование и партнерство в сфере развития.

Представители Ямайки, Сент-Люсии и Ганы также поддержали начало диалога. В то же время они подчеркнули, что официальные извинения не должны подменять вопрос возмещения исторического ущерба.

Дополнительные выплаты в текущем финансовом году не предусмотрены. Однако в последующие годы стороны могут договориться о новых программах развития.

Оппозиция предупреждает о возможных судебных исках

Лидер британских консерваторов Кеми Баденок раскритиковала инициативу, заявив, что официальные извинения могут спровоцировать новые финансовые требования к Великобритании.

Бывший генеральный прокурор Майкл Эллис также предположил, что такой шаг может усилить позиции стран, добивающихся репараций через международные судебные механизмы.

Тем временем Бернэм предложил начать структурированный диалог с государствами, пострадавшими от работорговли, и рассмотреть возможность реструктуризации их долгов.

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