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Британия предоставит Украине дополнительно 10 млрд фунтов помощи, в том числе на закупку оружия — Зеленский

Киев • УНН

 • 938 просмотра

Британия предоставит Украине 10 млрд фунтов дополнительной помощи: 7 млрд — экономическая поддержка, 3 млрд — на поставки оружия.

Британия предоставит Украине дополнительно 10 млрд фунтов помощи, в том числе на закупку оружия — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в среду провёл телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Энди Бернхэмом и сообщил о новой финансовой поддержке со стороны Лондона. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Президент поблагодарил Британию за неизменную поддержку Украины и за новое решение о дополнительной финансовой помощи на сумму 10 млрд фунтов стерлингов (11,9 млрд евро).

"Сегодня есть сильное решение Британии о дополнительной финансовой поддержке общим объёмом 10 миллиардов фунтов: 7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, ещё 3 миллиарда фунтов — британская экспортная поддержка преимущественно для поставок необходимого оружия, которое усилит нашу защиту жизни. Это в дополнение к той ежегодной поддержке, которую Британия уже оказывает Украине", — сообщил Зеленский.

Он назвал эту помощь "очень своевременным шагом", который должен показать России, что Украина не останется в одиночестве.

"Каждый шаг по усилению Украины — это приближение России к мысли, что эту свою войну они должны завершить", — подытожил Зеленский.

В разговоре с британским премьером также шла речь о санкционной политике против России. Зеленский подчеркнул, что Британия остаётся принципиальной в вопросе санкций против Москвы.

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Ольга Розгон

Война в УкраинеЭкономика
Санкции
Война в Украине
Великобритания
Владимир Зеленский
Украина