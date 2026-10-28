Зеленский объяснил, почему по-разному с Трампом видит путь к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что находится на одной стороне с президентом США Дональдом Трампом в вопросе необходимости завершить российскую войну, однако стороны по-разному видят способы достижения этой цели, передает УНН.

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"Мы с Президентом Трампом на одной стороне, когда говорим о необходимости закончить эту российскую войну. Но мы видим разные инструменты для достижения этой цели. Моя философия заключается в том, что путин — глубоко советский человек — и по своей реальности, и по менталитету. Мы это знаем, потому что мое поколение родилось в советском союзе. Когда путин лжет, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, учитывая глобальные вопросы безопасности, могут обсуждать с россиянами различные вопросы. Но мы понимаем менталитет и путина, и российского народа, их военных и гражданских. Когда они готовы что-то сделать, а когда боятся путина, потому что знают, что могут попасть в тюрьму. Если они не пойдут убивать украинцев, путин накажет их по-своему. Поэтому в некоторых вопросах Президент Трамп поддерживал нас, а в других у нас разные взгляды", — заявил Владимир Зеленский в интервью The Sun, отрывок из которого он опубликовал в соцсетях 28 октября.

Президент также добавил, что Украина должна быть открытой в общении с международными партнерами и прямо говорить об угрозах, поскольку, по его словам, сейчас на страну оказывается значительное давление, поэтому он должен громче отстаивать украинские интересы.

"Говорить правду — один из видов нашего оружия. Быть открытыми и четкими. Не играть в игры с нашими партнерами. Это мое правило. Сейчас на Украину оказывается большое давление, и, конечно, я должен говорить громче. И я буду это делать, потому что это часть нашей оборонной стратегии. Мы не пытаемся быть кем-то другим. Если я чувствую, что для Украины существуют опасные угрозы, я должен защищать свою страну. И я делаю все, что могу, как и наши воины на поле боя и люди, которые работают ради Украины. И я как Президент должен использовать все форматы дипломатии", — добавил Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования войны россии против Украины. По его словам, в ближайшее время планируется организовать встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.