Зеленський пояснив, чому з Трампом по-різному бачить шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на одному боці з президентом США Дональдом Трампом щодо необхідності завершити російську війну, однак сторони мають різні погляди на способи досягнення цієї мети, передає УНН.

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"Ми з Президентом Трампом на одному боці, коли говоримо про необхідність закінчити цю російську війну. Але ми бачимо різні інструменти для досягнення цієї мети. Моя філософія в тому, що путін – глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в радянському союзі. Коли путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати. Сполучені Штати, зважаючи на глобальні питання безпеки, можуть обговорювати з росіянами різні питання. Але ми розуміємо менталітет і путіна, і російського народу, їхніх військових і цивільних. Коли вони готові щось зробити, а коли бояться путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в’язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, путін покарає їх по-своєму. Тому в деяких питаннях Президент Трамп підтримував нас, а в інших у нас різні погляди", – заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun, уривок з якого опублікував у соцмережах 28 жовтня.

Президент також додав, що Україна має бути відкритою у спілкуванні з міжнародними партнерами та прямо говорити про загрози, оскільки, за його словами, зараз на країну чинять значний тиск, тому він має голосніше відстоювати українські інтереси.

"Говорити правду – один із видів нашої зброї. Бути відкритими й чіткими. Не грати в ігри з нашими партнерами. Це моє правило. Зараз на Україну йде великий тиск, і, звісно, я маю говорити голосніше. І я це робитиму, тому що це частина нашої оборонної стратегії. Ми не намагаємося бути кимось іншим. Якщо я відчуваю, що для України є небезпечні загрози, я маю захищати свою країну. І я роблю все, що можу, як і наші воїни на полі бою і люди, які працюють заради України. І я як Президент маю використовувати всі формати дипломатії", – додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні врегулювання війни росії проти України. За його словами, найближчим часом планується організувати зустріч за участю українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.