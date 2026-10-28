Зеленський пояснив, чому з Трампом по-різному бачить шлях до миру

$45.600.0650.850.10
ukenru
Ексклюзив
08:35 • 11657 перегляди
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
07:20 • 13755 перегляди
В Олешках 30 годин триває режим тиші без жодного інциденту - Лубінець
Ексклюзив
06:45 • 18688 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
06:30 • 18611 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
05:58 • 15763 перегляди
Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путінимVideo
05:48 • 14864 перегляди
Уночі на території рф було гучно, горіли заводи та лунали вибухи: куди прилетіло
04:16 • 17975 перегляди
росія планує вивозити зерно через базу в абхазії, де раніше хотіла ховати кораблі з "Калібрами"
28 жовтня, 03:16 • 18213 перегляди
Приватна ППО "Нової пошти" вже збиває російські "Шахеди"
28 жовтня, 02:36 • 16977 перегляди
Допомога Україні від союзників поза ЄС може скоротитися майже вп'ятеро у 2027 році - FT
28 жовтня, 01:56 • 16088 перегляди
путін півтори години розповідав про історію слов'ян замість обговорення припинення вогню в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.8м/с
60%
758мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо відмовився від ролі за 20 мільйонів доларів, яка згодом дісталася Крістіану Бейлу28 жовтня, 00:05 • 26093 перегляди
У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира28 жовтня, 01:06 • 28924 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні28 жовтня, 02:05 • 27397 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах28 жовтня, 03:05 • 19090 перегляди
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому28 жовтня, 04:05 • 16025 перегляди
Публікації
Стара авіація - нові можливості: в “МС АВІА-ГРЕЙД” пояснили роль модернізації гелікоптерів
Ексклюзив
08:35 • 11638 перегляди
Справу про медичну недбалість затягують: чи варто потерпілим звернутися до Європейського суду з прав людиниPhoto
Ексклюзив
06:45 • 18673 перегляди
Ахіллесова п'ята "Іскандерів": чому Сили оборони атакують каучукові заводиPhoto
Ексклюзив
06:30 • 18598 перегляди
Мем вийшов з-під контролю: у Китаї образилися на Мбаппе через жарти про Мао Цзедуна PhotoVideo27 жовтня, 17:37 • 42127 перегляди
Альтернативи Південному мосту немає: військовий експерт попередив про транспортний колапс у Києві
Ексклюзив
27 жовтня, 16:16 • 43731 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Піт Гегсет
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Карпати
Китай
Норвегія
Реклама
УНН Lite
Реакція на Мбаппе в Китаї спонукала до попередження знаменитостей06:33 • 10864 перегляди
У Південній Африці вчені виявили сліди використання тваринного білка людьми 60 тисяч років тому28 жовтня, 04:05 • 16131 перегляди
Дженніфер Лоуренс розповіла, як чоловік пригрозив виселити її в готель через неприємний запах28 жовтня, 03:05 • 19198 перегляди
34-річну співачку Демі Ловато терміново госпіталізували до лікарні28 жовтня, 02:05 • 27500 перегляди
У США літак зі 150 людьми повернувся до аеропорту через повідомлення про викрадення від пасажира28 жовтня, 01:06 • 29027 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Фільм

Зеленський пояснив, чому з Трампом по-різному бачить шлях до миру

Київ • УНН

 • 1830 перегляди

Зеленський заявив, що поділяє з Трампом мету завершити війну, але має інше бачення інструментів. Він пообіцяв відкрито захищати інтереси України.

Зеленський пояснив, чому з Трампом по-різному бачить шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на одному боці з президентом США Дональдом Трампом щодо необхідності завершити російську війну, однак сторони мають різні погляди на способи досягнення цієї мети, передає УНН.

Деталі

"Ми з Президентом Трампом на одному боці, коли говоримо про необхідність закінчити цю російську війну. Але ми бачимо різні інструменти для досягнення цієї мети. Моя філософія в тому, що путін – глибоко радянська людина і за своєю реальністю, і за менталітетом. Ми це знаємо, тому що моє покоління народилося в радянському союзі. Коли путін бреше, ми це відчуваємо. Ми стільки років були сусідами з росіянами. Саме тому я думаю, що ми розуміємо росіян краще, ніж Сполучені Штати. Сполучені Штати, зважаючи на глобальні питання безпеки, можуть обговорювати з росіянами різні питання. Але ми розуміємо менталітет і путіна, і російського народу, їхніх військових і цивільних. Коли вони готові щось зробити, а коли бояться путіна, тому що знають, що можуть потрапити до в’язниці. Якщо вони не підуть убивати українців, путін покарає їх по-своєму. Тому в деяких питаннях Президент Трамп підтримував нас, а в інших у нас різні погляди", – заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun, уривок з якого опублікував у соцмережах 28 жовтня.

Президент також додав, що Україна має бути відкритою у спілкуванні з міжнародними партнерами та прямо говорити про загрози, оскільки, за його словами, зараз на країну чинять значний тиск, тому він має голосніше відстоювати українські інтереси.

"Говорити правду – один із видів нашої зброї. Бути відкритими й чіткими. Не грати в ігри з нашими партнерами. Це моє правило. Зараз на Україну йде великий тиск, і, звісно, я маю говорити голосніше. І я це робитиму, тому що це частина нашої оборонної стратегії. Ми не намагаємося бути кимось іншим. Якщо я відчуваю, що для України є небезпечні загрози, я маю захищати свою країну. І я роблю все, що можу, як і наші воїни на полі бою і люди, які працюють заради України. І я як Президент маю використовувати всі формати дипломатії", – додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні врегулювання війни росії проти України. За його словами, найближчим часом планується організувати зустріч за участю українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна