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Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путіним

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо війни проти України. Дату, формат і згоду сторін на зустріч Зеленського та путіна не визначено.

Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні врегулювання війни росії проти України. За його словами, найближчим часом планується організувати зустріч за участю українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна, пише УНН.

Деталі

Американський лідер висловив оптимізм щодо переговорного процесу та повідомив про підготовку нових дипломатичних контактів.

З росією ми досягаємо значного прогресу в питанні рф та України. Скоро буде організовано зустріч з путіним і Зеленським

– заявив Трамп.

Дата та формат майбутньої зустрічі поки невідомі

Президент США не уточнив, коли саме може відбутися зустріч, де її планують провести та чи братиме він особисту участь у переговорах.

Також наразі немає інформації про погодження майбутньої зустрічі українською та російською сторонами.

Попри заяву Трампа про значний прогрес, конкретних домовленостей щодо припинення бойових дій американський президент у наведеному висловлюванні не назвав.

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Степан Гафтко

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