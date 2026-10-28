Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо України та анонсував зустріч із Зеленським і путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у питанні врегулювання війни росії проти України. За його словами, найближчим часом планується організувати зустріч за участю українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна, пише УНН.

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Американський лідер висловив оптимізм щодо переговорного процесу та повідомив про підготовку нових дипломатичних контактів.

З росією ми досягаємо значного прогресу в питанні рф та України. Скоро буде організовано зустріч з путіним і Зеленським – заявив Трамп.

Дата та формат майбутньої зустрічі поки невідомі

Президент США не уточнив, коли саме може відбутися зустріч, де її планують провести та чи братиме він особисту участь у переговорах.

Також наразі немає інформації про погодження майбутньої зустрічі українською та російською сторонами.

Попри заяву Трампа про значний прогрес, конкретних домовленостей щодо припинення бойових дій американський президент у наведеному висловлюванні не назвав.

Трамп знову заявив, що США нічого не отримали за 350 мільярдів доларів допомоги Україні