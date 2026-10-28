Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине и анонсировал встречу с Зеленским и путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования войны россии против Украины. По его словам, в ближайшее время планируется организовать встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина, пишет УНН.

Детали

Американский лидер выразил оптимизм в отношении переговорного процесса и сообщил о подготовке новых дипломатических контактов.

С россией мы достигаем значительного прогресса в вопросе рф и Украины. Скоро будет организована встреча с путиным и Зеленским – заявил Трамп.

Дата и формат будущей встречи пока неизвестны

Президент США не уточнил, когда именно может состояться встреча, где ее планируют провести и будет ли он лично участвовать в переговорах.

Также в настоящее время нет информации о согласовании будущей встречи украинской и российской сторонами.

Несмотря на заявление Трампа о значительном прогрессе, конкретных договоренностей относительно прекращения боевых действий американский президент в приведенном высказывании не назвал.

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