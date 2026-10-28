Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по Украине и анонсировал встречу с Зеленским и путиным
Киев • УНН
Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по поводу войны против Украины. Дата, формат и согласие сторон на встречу Зеленского и путина не определены.
Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования войны россии против Украины. По его словам, в ближайшее время планируется организовать встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина, пишет УНН.
Детали
Американский лидер выразил оптимизм в отношении переговорного процесса и сообщил о подготовке новых дипломатических контактов.
С россией мы достигаем значительного прогресса в вопросе рф и Украины. Скоро будет организована встреча с путиным и Зеленским
Дата и формат будущей встречи пока неизвестны
Президент США не уточнил, когда именно может состояться встреча, где ее планируют провести и будет ли он лично участвовать в переговорах.
Также в настоящее время нет информации о согласовании будущей встречи украинской и российской сторонами.
Несмотря на заявление Трампа о значительном прогрессе, конкретных договоренностей относительно прекращения боевых действий американский президент в приведенном высказывании не назвал.
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