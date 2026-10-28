Британія надасть Україні додатково 10 млрд фунтів допомоги, зокрема і на закупівлю зброї - Зеленський

Президент Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з прем’єром Великої Британії Енді Бернемом та повідомив про нову фінансову підтримку від Лондона. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

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Президент подякував Британії за незмінну підтримку України та за нове рішення про додаткову фінансову допомогу на суму 10 млрд фунтів стерлінгів (11,9 млрд євро).

"Сьогодні є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів: 7 мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще 3 мільярди фунтів – британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя. Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні", – повідомив Зеленський.

Він назвав цю допомогу "дуже вчасним кроком", яка має показати росії, що Україна не залишиться наодинці.

"Кожен крок на посилення України – це наближення росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити", – резюмував Зеленський.

У розмові з британським прем’єром йшлося також про санкційну політику проти росії. Зеленський наголосив, що Британія залишається принциповою у питанні санкцій проти москви.

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