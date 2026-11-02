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Велика Британія може виплатити компенсації за работоргівлю через інвестиції в освіту та медицину

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Енді Бернем допускає інвестиції в медицину, освіту та розвиток замість прямих репарацій. Опозиція побоюється нових фінансових позовів.

Велика Британія може виплатити компенсації за работоргівлю через інвестиції в освіту та медицину

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем готовий розглянути фінансову підтримку країн Африки та Карибського басейну як форму компенсації за історичну роль британської держави в трансатлантичній работоргівлі. Йдеться насамперед про інвестиції в охорону здоров'я, освіту та економічний розвиток. Про це повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Бернем планує обговорити це питання на саміті глав урядів Співдружності в Антигуа. Він також допускає офіційні вибачення від імені британської держави за її участь у работоргівлі.

Водночас прем'єр-міністр відкинув можливість прямих одноразових репарацій, пояснивши це тим, що нинішній уряд не може відповідати за злочини, скоєні кілька століть тому.

Які компенсації розглядає Лондон

За інформацією видання, майбутні домовленості можуть передбачати фінансування медичних та освітніх проєктів коштом британських платників податків або приватних інвесторів.

Прем'єр-міністерка Барбадосу Міа Мотлі привітала готовність Лондона до переговорів і заявила, що очікує інвестицій у медицину, освіту та партнерство у сфері розвитку.

Представники Ямайки, Сент-Люсії та Гани також підтримали початок діалогу. Водночас вони наголосили, що офіційні вибачення не повинні замінювати питання відшкодування історичної шкоди.

Додаткових виплат у поточному фінансовому році не передбачено. Однак у наступні роки сторони можуть домовитися про нові програми розвитку.

Опозиція попереджає про можливі судові позови

Лідерка британських консерваторів Кемі Баденох розкритикувала ініціативу, заявивши, що офіційні вибачення можуть спровокувати нові фінансові вимоги до Великої Британії.

Колишній генеральний прокурор Майкл Елліс також припустив, що такий крок може посилити позиції країн, які домагаються репарацій через міжнародні судові механізми.

Тим часом Бернем запропонував розпочати структурований діалог із державами, які постраждали від работоргівлі, та розглянути можливість реструктуризації їхніх боргів.

Британія надасть Україні додатково 10 млрд фунтів допомоги, зокрема і на закупівлю зброї - Зеленський28.10.26, 16:08 • 4345 переглядiв

Степан Гафтко

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