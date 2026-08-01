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США вводят постоянную программу визовых залогов до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран

Киев • УНН

 • 16453 просмотра

Госдеп США вводит постоянную программу визовых залогов до 20 тыс. долларов для граждан 50 стран. Правило вступит в силу 3 августа, большинство стран в списке — африканские.

США вводят постоянную программу визовых залогов до 20 тысяч долларов для граждан 50 стран

Госдепартамент США сделает постоянной программу визовых залогов, которая позволяет требовать от заявителей из 50 стран внесения до 20 тысяч долларов в качестве условия получения американской визы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новые правила касаются неиммиграционных виз категорий B1 и B2, которые выдаются для деловых и туристических поездок. Согласно документу, консульские работники смогут требовать от заявителей внесения залога в размере до 20 тысяч долларов перед выдачей визы.

В Госдепе отметили, что пилотная программа, запущенная в 2025 году, доказала эффективность такого механизма. По оценке американских властей, визовые залоги помогают обеспечить соблюдение условий пребывания в США и уменьшают количество случаев превышения разрешенного срока пребывания.

Большинство стран в списке – африканские

Окончательное правило вступит в силу 3 августа после публикации в Федеральном реестре. Оно будет распространяться на граждан 50 стран, из которых 30 расположены в Африке.

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Новая программа заменит пилотный механизм, который предусматривал залоги в 5, 10 или 15 тысяч долларов. Теперь минимальный вариант в 5 тысяч долларов отменен, а максимальный размер залога увеличен до 20 тысяч долларов.

Американские власти объясняют нововведение необходимостью борьбы с нарушениями визового режима. В то же время правозащитные организации критикуют решение, считая, что оно создаст дополнительные препятствия для законных поездок в США. Reuters также отмечает, что администрация президента Дональда Трампа в последнее время ужесточила требования к легальной иммиграции, в частности ввела новые сборы и расширила проверки заявителей в социальных сетях.

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Степан Гафтко

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