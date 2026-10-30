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рф завербовала как минимум 2427 африканцев для войны против Украины - Сибига

Киев • УНН

 • 852 просмотра

рф заманивает африканцев обещаниями работы и образования, часть погибла или пропала без вести. В плену - граждане 15 стран.

рф завербовала как минимум 2427 африканцев для войны против Украины - Сибига

рф заманивает граждан африканских стран в российскую армию, обещая работу и образование. В результате часть этих людей погибла или пропала без вести. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам главы МИД, многих африканцев завербовали обманом, пообещав работу, образование и лучшую жизнь. Другие, согласно имеющейся информации, сейчас считаются пропавшими без вести или погибли, тогда как их семьи пытаются выяснить, как их близкие оказались на чужом поле боя.

Только вчера москва завершила саммит россия - Африка, сопроводив его громкими обещаниями инвестиций, экономического роста, новых возможностей и зажиточного будущего для африканских стран. Контраст красноречивее любых слов. Пока кремль обещает африканцам светлое будущее, некоторые из них осознают, что предложенной им "возможностью" стало место в войне, которую ведет россия. Отношение к жизням африканцев как к разменной монете на фоне проповедей о равноправном партнерстве - это колониальная эксплуатация в ее наиболее циничном проявлении

- отметил министр.

Сибига подчеркнул, что правительства африканских государств могут помочь предотвратить новые случаи вербовки. Для этого, по его словам, необходимо расследовать деятельность соответствующих сетей, предупреждать граждан о мошеннических предложениях трудоустройства и совместно устанавливать судьбу тех, кого уже отправили на войну россии против Украины.

Украина готова делиться соответствующей информацией и сотрудничать с африканскими партнерами, чтобы ни один из их граждан больше не становился жертвой обмана, эксплуатации и не был принесен в жертву неоколониальной войне россии

- отметил Андрей Сибига.

Напомним

россия завербовала по меньшей мере 2427 африканцев для войны против Украины. В плену находятся десятки граждан из 15 стран, а 314 человек уже погибли.

Алла Киосак

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