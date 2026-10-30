рф завербувала щонайменше 2427 африканців для війни проти України - Сибіга
Київ • УНН
РФ заманює африканців обіцянками роботи й освіти, частина загинула або зникла безвісти. У полоні - громадяни 15 країн.
рф заманює громадян африканських країн до російської армії, обіцяючи роботу та освіту. В результаті частина цих людей загинула або зникли безвісти. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
За словами очільника МЗС, багатьох африканців завербували обманом, пообіцявши роботу, освіту та краще життя. Інші, за наявною інформацією, нині вважаються зниклими безвісти або загинули, тоді як їхні родини намагаються з’ясувати, як їхні близькі опинилися на чужому полі бою.
Лише вчора москва завершила саміт росія - Африка, супроводивши його гучними обіцянками інвестицій, економічного зростання, нових можливостей і заможного майбутнього для африканських країн. Контраст промовистіший за будь-які слова. Поки кремль обіцяє африканцям світле майбутнє, дехто з них усвідомлює, що запропонованою їм "можливістю" стало місце у війні, яку веде росія. Ставлення до життів африканців як до розмінної монети на тлі проповідей про рівноправне партнерство - це колоніальна експлуатація в її найбільш цинічному прояві
Сибіга наголосив, що уряди африканських держав можуть допомогти запобігти новим випадкам вербування. Для цього, за його словами, необхідно розслідувати діяльність відповідних мереж, попереджати громадян про шахрайські пропозиції працевлаштування та спільно встановлювати долю тих, кого вже відправили на війну росії проти України.
Україна готова ділитися відповідною інформацією та співпрацювати з африканськими партнерами, щоб жоден із їхніх громадян більше не ставав жертвою обману, експлуатації та не був принесений у жертву неоколоніальній війні росії
Нагадаємо
росія завербувала щонайменше 2427 африканців для війни проти України. У полоні перебувають десятки громадян із 15 країн, а 314 осіб уже загинули.