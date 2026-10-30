рф заманює громадян африканських країн до російської армії, обіцяючи роботу та освіту. В результаті частина цих людей загинула або зникли безвісти. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

За словами очільника МЗС, багатьох африканців завербували обманом, пообіцявши роботу, освіту та краще життя. Інші, за наявною інформацією, нині вважаються зниклими безвісти або загинули, тоді як їхні родини намагаються з’ясувати, як їхні близькі опинилися на чужому полі бою.

Лише вчора москва завершила саміт росія - Африка, супроводивши його гучними обіцянками інвестицій, економічного зростання, нових можливостей і заможного майбутнього для африканських країн. Контраст промовистіший за будь-які слова. Поки кремль обіцяє африканцям світле майбутнє, дехто з них усвідомлює, що запропонованою їм "можливістю" стало місце у війні, яку веде росія. Ставлення до життів африканців як до розмінної монети на тлі проповідей про рівноправне партнерство - це колоніальна експлуатація в її найбільш цинічному прояві