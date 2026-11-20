20 ноября в Украине отмечают День защиты детей, а в мире под эгидой ООН проходят Всемирный день ребенка и День индустриализации Африки. В церковном календаре по новому стилю чтят святого преподобного Григория Декаполита, а по старому стилю вспоминают святых 33 мучеников в Мелитине, пишет УНН.

День защиты детей в Украине

Официальная государственная дата, обновленная Указом Президента Украины от 30 мая 2025 года; ранее праздник отмечался 1 июня, однако дата была перенесена на 20 ноября для синхронизации со Всемирным днем ребенка и Конвенцией ООН о правах ребенка. Событие призвано привлечь внимание государства и общества к обеспечению прав ребенка на жизнь, безопасность, охрану здоровья, образование, защиту от всех форм насилия, эксплуатации и последствий вооруженной агрессии.

Всемирный день ребенка (World Children's Day)

Официальная международная дата ООН, провозглашенная Генеральной Ассамблеей в 1954 году. Дата 20 ноября имеет знаковое значение для глобальной защиты прав человека: именно в этот день в 1959 году Генассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка, которая стала наиболее ратифицированным международным договором в сфере прав человека. Событие направлено на улучшение благосостояния детей во всем мире, обеспечение равного доступа к образованию и медицине, преодоление детской бедности и привлечение молодежи к обсуждению вопросов, касающихся их будущего.

Международный день педиатра (International Pediatrician Day)

Профессиональный медицинский праздник детских врачей, дата которого неразрывно связана со Всемирным днем ребенка. Событие чествует специалистов первичного и специализированного педиатрического звена, неонатологов и детских хирургов, которые сопровождают физическое и психоэмоциональное развитие ребенка от рождения до совершеннолетия, занимаются профилактикой, вакцинацией и лечением детских заболеваний.

День индустриализации Африки (Africa Industrialization Day)

Официальная международная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей в декабре 1989 года в рамках Второго десятилетия промышленного развития Африки. Событие призвано мобилизовать международное сообщество, инвесторов и правительства африканских государств для поддержки устойчивого промышленного развития континента, модернизации инфраструктуры, диверсификации экономики, создания рабочих мест и внедрения экологически чистых технологий производства.

Международный день памяти трансгендерных людей (Transgender Day of Remembrance)

Ежегодная международная правозащитная дата, учрежденная в 1999 году американской активисткой Гвендолин Энн Смит в память об убийстве Риты Хестер в штате Массачусетс. Событие посвящено чествованию памяти трансгендерных людей, погибших в результате преступлений на почве ненависти, трансфобии и насилия, а также привлечению внимания общества к необходимости защиты их основных прав человека.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого преподобного Григория Декаполита — византийского аскета и проповедника из исаврийского города Иринополя, который вел строгую подвижническую жизнь, странствовал по городам империи, укрепляя христиан в вере и мужественно выступая против иконоборческой ереси императора Льва Армянина. Также в этот день вспоминают святителя Прокла, архиепископа Константинопольского — ученика святителя Иоанна Златоуста, известного богослова и проповедника, при патриаршестве которого в Византии прекратилось разрушительное землетрясение после молитвы с песнопением "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас". В народной и церковной традиции 20 ноября начинается предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

По старому календарю верующие чтут память 33 святых мучеников в Мелитине — христианских воинов римского легиона во главе с Иероном, которые во времена императора Диоклетиана отказались принести жертву языческим идолам в армянском городе Мелитине и приняли мученическую смерть через усекновение головы в 298 году. Также в этот день вспоминают преподобного Лазаря Галисийского — малоазийского столпника и основателя монастырей на горе Галисий близ Эфеса.