20 листопада в Україні відзначають День захисту дітей, а у світі під егідою ООН проходять Всесвітній день дитини та День індустріалізації Африки. У церковному календарі за новим стилем вшановують святого преподобного Григорія Декаполіта, а за старим стилем згадують святих 33 мучеників у Мелітині, пише УНН.

День захисту дітей в Україні

Офіційна державна дата, оновлена Указом Президента України від 30 травня 2025 року, раніше свято відзначалося 1 червня, проте дату було перенесено на 20 листопада для синхронізації зі Всесвітнім днем дитини та Конвенцією ООН про права дитини. Подія покликана привернути увагу держави та суспільства до забезпечення прав дитини на життя, безпеку, охорону здоров'я, освіту, захист від усіх форм насильства, експлуатації та наслідків збройної агресії.

Всесвітній день дитини (World Children's Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю у 1954 році. Дата 20 листопада є знаковою для глобального правозахисту: саме цього дня у 1959 році Генасамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а у 1989 році — Конвенцію про права дитини, яка стала найбільш ратифікованим міжнародним договором у сфері прав людини. Подія спрямована на покращення добробуту дітей у всьому світі, забезпечення рівного доступу до освіти й медицини, подолання дитячої бідності та залучення молоді до обговорення питань, що стосуються їхнього майбутнього.

Міжнародний день педіатра (International Pediatrician Day)

Професійне медичне свято дитячих лікарів, дата якого нерозривно пов'язана зі Всесвітнім днем дитини. Подія вшановує фахівців первинної та спеціалізованої педіатричної ланки, неонатологів і дитячих хірургів, які супроводжують фізичний і психоемоційний розвиток дитини від народження до повноліття, займаються профілактикою, вакцинацією та лікуванням дитячих захворювань.

День індустріалізації Африки (Africa Industrialization Day)

Офіційна міжнародна дата ООН, встановлена Генеральною Асамблеєю у грудні 1989 року в межах Другого десятиліття промислового розвитку Африки. Подія покликана мобілізувати міжнародну спільноту, інвесторів та уряди африканських держав для підтримки сталого промислового розвитку континенту, модернізації інфраструктури, диверсифікації економіки, створення робочих місць та впровадження екологічно чистих технологій виробництва.

Міжнародний день пам'яті трансгендерних людей (Transgender Day of Remembrance)

Щорічна міжнародна правозахисна дата, започаткована у 1999 році американською активісткою Гвендолін Енн Сміт на згадку про вбивство Ріти Гестер у штаті Массачусетс. Подія присвячена вшануванню пам'яті трансгендерних людей, які загинули внаслідок злочинів на ґрунті ненависті, трансфобії та насильства, а також приверненню уваги суспільства до необхідності захисту їхніх базових прав людини.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого преподобного Григорія Декаполіта — візантійського аскета та проповідника з ісаврійського міста Іринополя, який вів суворе подвижницьке життя, мандрував містами імперії, зміцнюючи християн у вірі та мужньо виступаючи проти іконоборчої єресі імператора Лева Вірменина. Також цього дня згадують святителя Прокла, архієпископа Константинопольського — учня святителя Іоана Золотоустого, відомого богослова та проповідника, за патріаршества якого у Візантії припинився руйнівний землетрус після молитви з піснеспівом "Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас". У народній та церковній традиції 20 листопада розпочинається передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих 33 мучеників у Мелітині — християнських воїнів римського легіону на чолі з Ієроном, які за часів імператора Діоклетіана відмовилися принести жертву язичницьким ідолам у вірменському місті Мелітині та прийняли мученицьку смерть через усічення голови у 298 році. Також цього дня згадують преподобного Лазаря Галісійського — малоазійського стовпника та засновника монастирів на горі Галісій поблизу Ефеса.