Китайская шпионская платформа действует уже в 13 странах — исследование

$44.760.0751.670.05
ukenru
03:26 • 14945 просмотра
Атака на Киев и область: 3 человека погибли, 7 раненыPhoto
8 августа, 00:05 • 23375 просмотра
Атака на Броварский район Киевской области: трое погибших, среди них ребенок
7 августа, 16:28 • 31628 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 48213 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
7 августа, 13:14 • 39644 просмотра
Международные резервы Украины немного сократились до $51,2 млрд
7 августа, 12:48 • 35592 просмотра
рф атаковала Одессу: предварительно, повреждён стадион "Черноморец", есть пострадавшиеPhoto
7 августа, 11:42 • 31586 просмотра
Украина как "сложная дилемма": FT узнала о внутренних переговорах ЕС по расширению
7 августа, 10:55 • 25569 просмотра
ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке
7 августа, 10:20 • 20333 просмотра
Жара в Украине побила рекорды в 13 областях с максимумом +39°
Эксклюзив
7 августа, 09:35 • 17850 просмотра
Раннее цветение и быстрое обмеление - что ждет реки в Украине Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
90%
747мм
Популярные новости
Сийярто грозит до 3 лет тюрьмы в Венгрии из-за взятки — СМИ7 августа, 20:37 • 5490 просмотра
Россия за 5 дней 41 раз атаковала железную дорогу, повреждены 11 локомотивов7 августа, 22:38 • 7834 просмотра
Враг ночью атаковал Киев баллистическими ракетами, прогремело не менее семи взрывов8 августа, 00:16 • 10989 просмотра
Вражеская атака на Киев: пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горят резервуары с топливом00:54 • 7710 просмотра
В России, куда бы ни приезжал Путин, цены на бензин падают — Le Monde01:27 • 3818 просмотра
публикации
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 48216 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 36910 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 45525 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 83056 просмотра
Вдова пациента Odrex обратилась с жалобой в Минздрав — клинику необходимо проверить из-за возможной подделки медицинских документов
Эксклюзив
6 августа, 06:30 • 89977 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Александр Вучич
Валерий Залужный
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Румыния
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 57806 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 80597 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 112337 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 185671 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 196103 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Шахед-136
WhatsApp

Китайская шпионская платформа действует уже в 13 странах — исследование

Киев • УНН

 • 4531 просмотра

Исследование Arctic Wolf Networks показало, что китайская платформа LightSpy используется в 13 странах для слежки. Она позволяет похищать данные, а её инфраструктура насчитывает 117 серверов.

Китайская шпионская платформа действует уже в 13 странах — исследование

Китайская шпионская платформа LightSpy превратилась в масштабный инструмент цифрового слежения, который используется как минимум в 13 странах. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Arctic Wolf Networks, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным исследователей, LightSpy позволяет похищать широкий спектр данных с устройств пользователей, в частности информацию о местоположении, аудиозаписи, переписку, фотографии, видео, записи экрана, а также полностью удалять данные с устройства. В компании отмечают, что платформа работает как коммерческий продукт с собственной системой тарифов, инфраструктурой для оплаты и даже демонстрационной версией для потенциальных клиентов.

Белый дом не планирует публиковать систему оценки передовых моделей ИИ05.08.26, 05:56 • 3612 просмотров

Arctic Wolf сообщила, что LightSpy «связан с китайскими государственными структурами». Компания также заявила, что уже проводит консультации с Министерством внутренней безопасности США и планирует передать результаты своего исследования Федеральному бюро расследований.

Платформа используется государственными и военными структурами

С ростом этих возможностей увеличивается потенциал распространения и использования сложных инструментов наблюдения для мониторинга, запугивания или подавления оппозиционных голосов

— заявил директор по исследованиям разведки угроз Arctic Wolf Джастин Мур.

По данным компании, платформой пользуются клиенты по всему Китаю, среди которых государственные учреждения, военные организации, предприятия и учебные заведения. В настоящее время инфраструктура LightSpy насчитывает 117 серверов, а вредоносное программное обеспечение также устанавливается на сетевые маршрутизаторы, что позволяет перехватывать и передавать данные в Европе и Африке.

Исследователи также сообщили, что несколько лет назад им удалось установить личность одного из операторов LightSpy после того, как тот случайно оставил в программном коде свои настоящие имя и адрес офиса во время оформления онлайн-заказа в сети Kentucky Fried Chicken.

Модели OpenAI и Anthropic впервые замечены в потенциально вредоносной кибердеятельности05.08.26, 03:40 • 6865 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Кибератака
Министерство внутренней безопасности США
Федеральное бюро расследований
Bloomberg L.P.
Африка
Европа
Китай