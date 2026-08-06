Китайская шпионская платформа действует уже в 13 странах — исследование

Китайская шпионская платформа LightSpy превратилась в масштабный инструмент цифрового слежения, который используется как минимум в 13 странах. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Arctic Wolf Networks, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным исследователей, LightSpy позволяет похищать широкий спектр данных с устройств пользователей, в частности информацию о местоположении, аудиозаписи, переписку, фотографии, видео, записи экрана, а также полностью удалять данные с устройства. В компании отмечают, что платформа работает как коммерческий продукт с собственной системой тарифов, инфраструктурой для оплаты и даже демонстрационной версией для потенциальных клиентов.

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Arctic Wolf сообщила, что LightSpy «связан с китайскими государственными структурами». Компания также заявила, что уже проводит консультации с Министерством внутренней безопасности США и планирует передать результаты своего исследования Федеральному бюро расследований.

Платформа используется государственными и военными структурами

С ростом этих возможностей увеличивается потенциал распространения и использования сложных инструментов наблюдения для мониторинга, запугивания или подавления оппозиционных голосов — заявил директор по исследованиям разведки угроз Arctic Wolf Джастин Мур.

По данным компании, платформой пользуются клиенты по всему Китаю, среди которых государственные учреждения, военные организации, предприятия и учебные заведения. В настоящее время инфраструктура LightSpy насчитывает 117 серверов, а вредоносное программное обеспечение также устанавливается на сетевые маршрутизаторы, что позволяет перехватывать и передавать данные в Европе и Африке.

Исследователи также сообщили, что несколько лет назад им удалось установить личность одного из операторов LightSpy после того, как тот случайно оставил в программном коде свои настоящие имя и адрес офиса во время оформления онлайн-заказа в сети Kentucky Fried Chicken.

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