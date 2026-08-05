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Белый дом не планирует публиковать систему оценки передовых моделей ИИ

Киев • УНН

 • 3635 просмотра

США не будут публично раскрывать систему оценки передовых ИИ-моделей. Доступ будут иметь только компании-участницы, что вызвало обеспокоенность в отрасли.

Белый дом не планирует публиковать систему оценки передовых моделей ИИ

Администрация президента США не планирует публично раскрывать новую систему оценки передовых моделей искусственного интеллекта, которая будет определять правила взаимодействия правительства с разработчиками ИИ. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждений, пишет УНН.

Детали

По данным издания, доступ к деталям добровольной системы будут иметь только компании, участвующие в соответствующем процессе. Из-за этого другие представители отрасли, ученые, политики и союзники США не будут знать, по каким критериям Вашингтон будет оценивать самые мощные модели искусственного интеллекта.

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Во вторник Белый дом провел закрытые встречи с представителями индустрии для обсуждения завершенной структуры. В то же время компании, которые не получили приглашение, не имеют информации о ее содержании.

Документ будет регулировать доступ к передовым моделям ИИ

Как отмечает Axios, новая система разрабатывается на фоне роста числа масштабных кибератак и быстрого развития китайских моделей искусственного интеллекта, что вновь активизировало дискуссию о безопасности открытых моделей ИИ.

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По информации источников, в ходе обсуждений также поднимался вопрос о моделях с открытым исходным кодом. Во встречах принимали участие представители компании Nvidia.

Ожидается, что документ определит порядок сотрудничества разработчиков с федеральным правительством, а также правила предоставления правительству доступа к новым моделям искусственного интеллекта за 30 дней до их выпуска. В частности, речь идет о требованиях в сферах кибербезопасности, конфиденциальности, защиты интеллектуальной собственности, рисков инсайдерского доступа и неразглашения информации.

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Степан Гафтко

ПолитикаТехнологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
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Вашингтон
Соединённые Штаты