В Україні утримається тепла погода з локальними дощами - прогноз на 22 жовтня
Київ • УНН
22 жовтня в Україні утримається тепла хмарна погода з проясненнями. На заході очікуються значні дощі, температура вдень до 20°.
Погоду в Україні 22 жовтня визначатиме потужний антициклон. Утримається тепла погода, місцями з дощами під впливом південних потоків теплого вологого повітря принесуть. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.
22 жовтня погодні процеси в Україні все ще визначатимуться полем високого тиску від потужного антициклону з північного сходу, центр якого дуже далеко від нашої території – аж над північними районами уралу. Проте, незважаючи на відсутність атмосферних фронтів над Україною, за рахунок стійких південних потоків теплого дуже вологого повітря з районів Чорного та Азовського морів, у нас подекуди може спостерігатися невеликий дощ. Тепла погода утримається
За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.
Невеликі дощі, вдень в західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі; на сході та південному сході, вночі і на заході країни без опадів.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°; на півдні країни вночі 9-14°, вдень 15-20°.
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