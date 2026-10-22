В Україні утримається тепла погода з локальними дощами - прогноз на 22 жовтня

Погоду в Україні 22 жовтня визначатиме потужний антициклон. Утримається тепла погода, місцями з дощами під впливом південних потоків теплого вологого повітря принесуть. Про це повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

22 жовтня погодні процеси в Україні все ще визначатимуться полем високого тиску від потужного антициклону з північного сходу, центр якого дуже далеко від нашої території – аж над північними районами уралу. Проте, незважаючи на відсутність атмосферних фронтів над Україною, за рахунок стійких південних потоків теплого дуже вологого повітря з районів Чорного та Азовського морів, у нас подекуди може спостерігатися невеликий дощ. Тепла погода утримається