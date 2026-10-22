В Украине сохранится тёплая погода с локальными дождями - прогноз на 22 октября
Киев • УНН
22 октября в Украине сохранится тёплая облачная погода с прояснениями. На западе ожидаются значительные дожди, температура днём до 20°.
Погоду в Україні 22 октября будет определять мощный антициклон. Сохранится тёплая погода, местами с дождями, которые принесут южные потоки тёплого влажного воздуха. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
22 октября погодные процессы в Украине всё ещё будут определяться полем высокого давления от мощного антициклона с северо-востока, центр которого находится очень далеко от нашей территории — вплоть до северных районов урала. Однако, несмотря на отсутствие атмосферных фронтов над Украиной, за счёт устойчивых южных потоков очень тёплого влажного воздуха из районов Чёрного и Азовского морей у нас местами может наблюдаться небольшой дождь. Тёплая погода сохранится
По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.
Небольшие дожди, днём в западных областях умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди; на востоке и юго-востоке, ночью и на западе страны без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный, 7–12 м/с, в большинстве западных областей днём местами порывы 15–20 м/с.
Температура ночью 6–11° тепла, днём 12–17°; на юге страны ночью 9–14°, днём 15–20°.
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