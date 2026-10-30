Дощі охоплять південь України, у Києві очікують хмарність
Київ • УНН
30 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі прогнозують на півдні, у Карпатах і частині центру, до 15° тепла.
У п'ятницю, 30 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, синоптична ситуація в Україні знову відзначатиметься оригінальністю: в полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка зумовлюватиме захмарене небо і більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску.
Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня. Розподіл температури не зазнає відчутних змін
За їхніми даними, у південній частині країни пройдуть помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі; на решті території без істотних опадів.
Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с. Температура вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15°
У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, можливий дощ. Температура 7-12°.
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