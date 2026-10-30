Дощі охоплять південь України, у Києві очікують хмарність

У п'ятницю, 30 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, синоптична ситуація в Україні знову відзначатиметься оригінальністю: в полі високого тиску зі сходу визначальну роль відіграватиме циклонічність з Чорного моря, яка зумовлюватиме захмарене небо і більше дощів, ніж мало би бути за таких порівняно високих значень тиску.

Однак, нашу погоду спричинятиме саме циклонічна циркуляція вологого відносно теплого повітря з півдня. Розподіл температури не зазнає відчутних змін - прогнозують синоптики.

За їхніми даними, у південній частині країни пройдуть помірні, в Карпатах, на Прикарпатті, вдень місцями і в центральних областях невеликі дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер північно-східний, у західних областях північно-західний, 5-12 м/с. Температура вдень 7-12°, на півдні та сході країни до 15° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно, можливий дощ. Температура 7-12°.

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