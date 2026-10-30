Дожди охватят юг Украины, в Киеве ожидается облачность

В пятницу, 30 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, синоптическая ситуация в Украине вновь будет отличаться своеобразием: в поле высокого давления с востока определяющую роль будет играть циклональность с Чёрного моря, которая обусловит пасмурное небо и больше дождей, чем должно было бы быть при таких сравнительно высоких значениях давления.

Однако нашу погоду будет определять именно циклонная циркуляция влажного относительно тёплого воздуха с юга. Распределение температуры не претерпит ощутимых изменений - прогнозируют синоптики.

По их данным, в южной части страны пройдут умеренные дожди, в Карпатах, Прикарпатье, днём местами и в центральных областях — небольшие дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях северо-западный, 5-12 м/с. Температура днём 7-12°, на юге и востоке страны до 15° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу будет облачно, возможен дождь. Температура 7-12°.

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