У Тибеті стався потужний землетрус магнітудою 7,0 – є постраждалі та руйнування

У Тибетському регіоні Китаю в четвер, 22 жовтня, стався потужний землетрус магнітудою 7,0. Щонайменше двоє людей отримали поранення, також надходять повідомлення про пошкодження будівель. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними сейсмологів, підземні поштовхи зафіксували пізно ввечері за місцевим часом. Епіцентр землетрусу розташовувався у гірській місцевості приблизно за 390 км на північний схід від Лхаси – адміністративного центру Тибету.

Осередок землетрусу залягав на глибині близько 10 км. Через невелику глибину підземні поштовхи могли спричинити значні руйнування поблизу епіцентру.

Що відомо про наслідки землетрусу

Наразі відомо про щонайменше двох постраждалих. У районі стихійного лиха зафіксували пошкодження будівель, однак точних даних про масштаби руйнувань поки немає.

Тибет належить до сейсмічно активних регіонів, де регулярно трапляються сильні землетруси.

Зокрема, у січні 2025 року потужний землетрус сколихнув округ Тінгрі в Тибеті. Тоді стихія забрала життя щонайменше 126 людей.

На Прикарпатті зафіксували землетрус