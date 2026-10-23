В Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 — есть пострадавшие и разрушения
Киев • УНН
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7,0, есть как минимум двое пострадавших и повреждены здания. Эпицентр залегал на глубине 10 км.
В Тибетском регионе Китая в четверг, 22 октября, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. По меньшей мере два человека получили ранения, также поступают сообщения о повреждении зданий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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По данным сейсмологов, подземные толчки зафиксировали поздно вечером по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в горной местности примерно в 390 км к северо-востоку от Лхасы — административного центра Тибета.
Очаг землетрясения находился на глубине около 10 км. Из-за небольшой глубины подземные толчки могли вызвать значительные разрушения вблизи эпицентра.
Что известно о последствиях землетрясения
В настоящее время известно как минимум о двух пострадавших. В районе стихийного бедствия зафиксировали повреждения зданий, однако точных данных о масштабах разрушений пока нет.
Тибет относится к сейсмически активным регионам, где регулярно происходят сильные землетрясения.
В частности, в январе 2025 года мощное землетрясение потрясло уезд Тингри в Тибете. Тогда стихия унесла жизни по меньшей мере 126 человек.
В Прикарпатье зафиксировали землетрясение19.10.26, 17:41 • 4496 просмотров