Глобальне потепління неминуче перевищить критичну межу в 1,5 градуса – ООН
Київ • УНН
ООН прогнозує неминуче перевищення порога 1,5°C. За найкращого сценарію потепління можна обмежити до 1,7–1,8°C за різкого скорочення викидів.
Світ неминуче перетне межу глобального потепління в 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Десятиліття недостатніх заходів проти зміни клімату призвели до того, що уникнути цього сценарію вже неможливо. Про це йдеться в новому звіті Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), пише УНН.
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Експерти наголошують, що подальші рішення урядів визначать, наскільки сильно та надовго температура перевищить критичну позначку. За сприятливого сценарію людство ще може обмежити максимальне потепління до 1,7–1,8°C.
Це не означає, що ми здаємося. Ми все ще можемо обмежити потепління до 1,7–1,8 градуса. Кожна десята градуса збільшує кліматичні наслідки, такі як руйнівні повені, хвилі спеки та лісові пожежі
Людству доведеться різко скоротити викиди
За оцінками ООН, кожна додаткова частка градуса підвищує ризик незворотних змін, зокрема танення льодовиків, вивільнення вуглецю з вічної мерзлоти, порушення океанічних течій та руйнування коралових екосистем.
Щоб стримати потепління, світові викиди парникових газів необхідно скоротити на 18% до 2030 року, на 45% до 2035 року та на 69% до 2040 року порівняно з рівнем 2025 року.
Водночас нинішні кліматичні зобов'язання держав передбачають значно менше скорочення – лише на 5–8% до 2030 року та на 11–15% до 2035 року.
"Руйнівна сила" Ель-Ніньйо може спричинити рекордне підвищення температури в Тихому океані - ООН21.10.26, 17:51 • 18274 перегляди