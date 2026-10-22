Глобальне потепління неминуче перевищить критичну межу в 1,5 градуса – ООН

Світ неминуче перетне межу глобального потепління в 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Десятиліття недостатніх заходів проти зміни клімату призвели до того, що уникнути цього сценарію вже неможливо. Про це йдеться в новому звіті Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), пише УНН.

Експерти наголошують, що подальші рішення урядів визначать, наскільки сильно та надовго температура перевищить критичну позначку. За сприятливого сценарію людство ще може обмежити максимальне потепління до 1,7–1,8°C.

Це не означає, що ми здаємося. Ми все ще можемо обмежити потепління до 1,7–1,8 градуса. Кожна десята градуса збільшує кліматичні наслідки, такі як руйнівні повені, хвилі спеки та лісові пожежі