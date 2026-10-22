Глобальне потепління неминуче перевищить критичну межу в 1,5 градуса – ООН

$45.080.0850.530.00
ukenru
04:39 • 7626 перегляди
Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонахPhotoVideo
04:16 • 12834 перегляди
У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту
03:38 • 14289 перегляди
В Україні можуть використати нову австрійську систему захисту від FPV-дронів, яка вже пройшла випробуванняPhoto
02:38 • 15766 перегляди
Рої безпілотників атакували регіони росії, зокрема підмосков'я – у липецьку та тулі пролунали вибухиVideo
01:55 • 14983 перегляди
Трамп перед журналістами відхрестився від обмежень Starlink в Україні та заявив, що не посилюватиме санкції проти рфVideo
01:17 • 13492 перегляди
Клінтон назвала Трампа "маріонеткою путіна" та припустила, що кремль має на нього компромат у справі ЕпштейнаVideo
00:17 • 15756 перегляди
Для перехоплення українських дронів росія вже піднімає навіть рідкісні винищувачі МіГ-35, їх всього 6
21 жовтня, 23:17 • 16505 перегляди
ЗСУ зупинили наступ росіян на Донеччині та змусили їх відступати – військові аналітики
21 жовтня, 23:07 • 15537 перегляди
росія атакувала Київ балістичними ракетами – у столиці пролунала серія вибухів
21 жовтня, 22:38 • 17251 перегляди
путін погодився лише на переговори: у Білому домі розчаровані відсутністю поступок кремля – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.8м/с
96%
757мм
Популярнi новини
Компанію Цукерберга оштрафували на рекордні 25 млрд доларів через скандал із даними Facebook21 жовтня, 21:10 • 13063 перегляди
кремль попередив Німеччину про нові диверсії після спроби підірвати український літак у Лейпцигу – WSJ21 жовтня, 21:38 • 12360 перегляди
Наталі Портман втретє стала мамою – акторка народила дитину від нового коханого21 жовтня, 22:05 • 12974 перегляди
Майкл Дуглас розкрив таємні романи та причину конфлікту з Джулією Робертс21 жовтня, 23:06 • 10463 перегляди
Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес00:05 • 7204 перегляди
Публікації
Автогаз в Україні дорожчає: яка причина та чого чекати водіям далі
Ексклюзив
21 жовтня, 18:45 • 27368 перегляди
Від 120 до майже 200 тисяч гривень: де і коли українці зможуть придбати iPhone Duo
Ексклюзив
21 жовтня, 16:45 • 31527 перегляди
ЄС планує витратити понад €200 млрд у 2027 році: куди підуть гроші та скільки передбачать для України21 жовтня, 13:45 • 37944 перегляди
російські НПЗ під ударом українських дронів: як посилити кризу в нафтопереробці ворогаPhoto
Ексклюзив
21 жовтня, 05:35 • 69221 перегляди
Новий шлях до миру - що Зеленський привезе для України з перемовин в Осло20 жовтня, 19:30 • 78657 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ілон Маск
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Іран
Європа
Реклама
УНН Lite
Відома співачка Charli XCX раптово скасувала концерт через проблеми зі здоров'ям03:05 • 5174 перегляди
Том Круз отримає одну з найпрестижніших нагород Голлівуду за внесок у кінематограф02:06 • 5236 перегляди
Маск може збагатитися ще на 110 мільярдів доларів завдяки злиттю Tesla та SpaceX – Bloomberg01:06 • 5968 перегляди
Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес00:05 • 7344 перегляди
Майкл Дуглас розкрив таємні романи та причину конфлікту з Джулією Робертс21 жовтня, 23:06 • 10533 перегляди
Актуальне
Фільм
Техніка
Соціальна мережа
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Глобальне потепління неминуче перевищить критичну межу в 1,5 градуса – ООН

Київ • УНН

 • 2508 перегляди

ООН прогнозує неминуче перевищення порога 1,5°C. За найкращого сценарію потепління можна обмежити до 1,7–1,8°C за різкого скорочення викидів.

Глобальне потепління неминуче перевищить критичну межу в 1,5 градуса – ООН

Світ неминуче перетне межу глобального потепління в 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем. Десятиліття недостатніх заходів проти зміни клімату призвели до того, що уникнути цього сценарію вже неможливо. Про це йдеться в новому звіті Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), пише УНН.

Деталі

Експерти наголошують, що подальші рішення урядів визначать, наскільки сильно та надовго температура перевищить критичну позначку. За сприятливого сценарію людство ще може обмежити максимальне потепління до 1,7–1,8°C.

Це не означає, що ми здаємося. Ми все ще можемо обмежити потепління до 1,7–1,8 градуса. Кожна десята градуса збільшує кліматичні наслідки, такі як руйнівні повені, хвилі спеки та лісові пожежі

– заявила очільниця ЮНЕП Інгер Андерсен.

Людству доведеться різко скоротити викиди

За оцінками ООН, кожна додаткова частка градуса підвищує ризик незворотних змін, зокрема танення льодовиків, вивільнення вуглецю з вічної мерзлоти, порушення океанічних течій та руйнування коралових екосистем.

Щоб стримати потепління, світові викиди парникових газів необхідно скоротити на 18% до 2030 року, на 45% до 2035 року та на 69% до 2040 року порівняно з рівнем 2025 року.

Водночас нинішні кліматичні зобов'язання держав передбачають значно менше скорочення – лише на 5–8% до 2030 року та на 11–15% до 2035 року.

"Руйнівна сила" Ель-Ніньйо може спричинити рекордне підвищення температури в Тихому океані - ООН21.10.26, 17:51 • 18274 перегляди

Степан Гафтко

СвітПогода та довкілля
Організація Об'єднаних Націй