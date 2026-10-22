Глобальное потепление неизбежно превысит критический предел в 1,5 градуса — ООН

Мир неизбежно пересечёт отметку глобального потепления в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Десятилетия недостаточных мер по борьбе с изменением климата привели к тому, что избежать этого сценария уже невозможно. Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), пишет УНН.

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Эксперты подчёркивают, что дальнейшие решения правительств определят, насколько сильно и надолго температура превысит критическую отметку. При благоприятном сценарии человечество всё ещё может ограничить максимальное потепление до 1,7–1,8°C.

Это не означает, что мы сдаёмся. Мы всё ещё можем ограничить потепление до 1,7–1,8 градуса. Каждая десятая градуса усиливает климатические последствия, такие как разрушительные наводнения, волны жары и лесные пожары – заявила глава ЮНЕП Ингер Андерсен.

Человечеству придётся резко сократить выбросы

По оценкам ООН, каждая дополнительная доля градуса повышает риск необратимых изменений, в частности таяния ледников, высвобождения углерода из вечной мерзлоты, нарушения океанических течений и разрушения коралловых экосистем.

Чтобы сдержать потепление, мировые выбросы парниковых газов необходимо сократить на 18% к 2030 году, на 45% к 2035 году и на 69% к 2040 году по сравнению с уровнем 2025 года.

В то же время нынешние климатические обязательства государств предусматривают значительно меньшее сокращение – всего на 5–8% к 2030 году и на 11–15% к 2035 году.

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