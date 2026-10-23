Атмосферний фронт приніс дощі, але буде тепло - погода на 23 жовтня

$45.030.0550.560.03
ukenru
05:19 • 2848 перегляди
Кожен другий дрон рф реактивний - скільки за ніч знищила ППО
04:58 • 10325 перегляди
Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський
04:32 • 12205 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
04:11 • 11853 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 12908 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
02:38 • 14635 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
01:56 • 13641 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
23 жовтня, 00:18 • 12521 перегляди
Фінляндія передасть Україні 10 тепловозів замість знищених російськими атаками
22 жовтня, 23:56 • 12247 перегляди
Віткофф оптимістично оцінює перспективи переговорів України та росії – ВенсVideo
22 жовтня, 23:15 • 11560 перегляди
Український літак Ан-124 "Руслан" загорівся під час посадки в ЯпоніїPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
4.8м/с
98%
755мм
Популярнi новини
Українець Тутєров забив дебютний гол за "Сандерленд" у Лізі Європи – як зіграли інші українці в єврокубкахVideo22 жовтня, 21:00 • 13013 перегляди
Трамп попросив Google перейменувати Атлантичний океан на "Океан Трампа", але отримав відмову22 жовтня, 21:06 • 14511 перегляди
Про життя Емі Вайнгауз створять мюзикл у Лондоні – до проєкту долучився батько співачки22 жовтня, 22:06 • 12322 перегляди
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності22 жовтня, 23:06 • 11297 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ01:17 • 14385 перегляди
Публікації
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 28743 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 37299 перегляди
Кортизол: чи справді можна знизити рівень гормону стресу за допомогою продуктів
Ексклюзив
22 жовтня, 14:35 • 33569 перегляди
Українці визначили "знакові видання Незалежності" - яка книга посіла перше місце, а яка здобула приз читацьких симпатій22 жовтня, 13:22 • 35876 перегляди
Україна отримуватиме зброю через новий механізм НАТО - у Міноборони розповіли про особливості та переваги22 жовтня, 12:28 • 43973 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Марко Рубіо
Нікушор Дан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Румунія
Польща
Реклама
УНН Lite
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон05:49 • 1840 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 7004 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну02:06 • 7116 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів01:05 • 7198 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto23 жовтня, 00:06 • 7832 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Forbes
Серіали

Атмосферний фронт приніс дощі, але буде тепло - погода на 23 жовтня

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

23 жовтня атмосферний фронт спричинить дощі в більшості областей України. Температура вдень сягатиме 12–17°, на півдні — до 20°.

Атмосферний фронт приніс дощі, але буде тепло - погода на 23 жовтня

Атмосферний фронт принесе дощі у більшості областей України 23 жовтня. Але пануватиме тепла як для цієї пори погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

23 жовтня на погодні процеси в Україні впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи. Незважаючи на те, що загалом утримуватиметься поле високого тиску (хоча його значення зазнаватимуть деяких коливань в зоні фронту), фронт зумовить вночі на Правобережжі, вдень – у більшості областей, крім заходу і сходу, дощі. Вітер віятиме з південного сходу, лише на заході за фронтом перейде на західний. Переважатиме тепла як для цієї пори погода

- повідомили синоптики.

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім заходу та сходу, дощі.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, в західних та східних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

Коли буде дощ, а коли тепла і суха погода - синоптики дали прогноз на три дні21.10.26, 20:35 • 18765 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна