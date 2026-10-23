Атмосферний фронт приніс дощі, але буде тепло - погода на 23 жовтня
Київ • УНН
23 жовтня атмосферний фронт спричинить дощі в більшості областей України. Температура вдень сягатиме 12–17°, на півдні — до 20°.
Атмосферний фронт принесе дощі у більшості областей України 23 жовтня. Але пануватиме тепла як для цієї пори погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.
23 жовтня на погодні процеси в Україні впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи. Незважаючи на те, що загалом утримуватиметься поле високого тиску (хоча його значення зазнаватимуть деяких коливань в зоні фронту), фронт зумовить вночі на Правобережжі, вдень – у більшості областей, крім заходу і сходу, дощі. Вітер віятиме з південного сходу, лише на заході за фронтом перейде на західний. Переважатиме тепла як для цієї пори погода
За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.
Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім заходу та сходу, дощі.
Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, в західних та східних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.
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