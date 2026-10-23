Атмосферний фронт приніс дощі, але буде тепло - погода на 23 жовтня

Атмосферний фронт принесе дощі у більшості областей України 23 жовтня. Але пануватиме тепла як для цієї пори погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише УНН.

23 жовтня на погодні процеси в Україні впливатиме атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи. Незважаючи на те, що загалом утримуватиметься поле високого тиску (хоча його значення зазнаватимуть деяких коливань в зоні фронту), фронт зумовить вночі на Правобережжі, вдень – у більшості областей, крім заходу і сходу, дощі. Вітер віятиме з південного сходу, лише на заході за фронтом перейде на західний. Переважатиме тепла як для цієї пори погода - повідомили синоптики.

За прогнозом, сьогодні хмарно з проясненнями.

Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім заходу та сходу, дощі.

Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, в західних та східних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

Коли буде дощ, а коли тепла і суха погода - синоптики дали прогноз на три дні