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Атмосферный фронт принесёт дожди, но будет тепло - погода на 23 октября

Киев • УНН

 • 2274 просмотра

23 октября атмосферный фронт вызовет дожди в большинстве областей Украины. Температура днём достигнет 12–17°, на юге — до 20°.

Атмосферный фронт принесёт дожди, но будет тепло - погода на 23 октября

Атмосферный фронт принесёт дожди в большинство областей Украины 23 октября. Но погода будет тёплой как для этого времени года. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

23 октября на погодные процессы в Украине будет влиять атмосферный фронт, пришедший из Западной Европы. Несмотря на то, что в целом сохранится поле высокого давления (хотя его значения будут испытывать некоторые колебания в зоне фронта), фронт обусловит ночью на Правобережье, днём — в большинстве областей, кроме запада и востока, дожди. Ветер будет дуть с юго-востока, лишь на западе за фронтом сменится на западный. Преимущественно будет тёплая как для этого времени года погода

- сообщили синоптики.

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

Ночью на Правобережье, днём в Украине, кроме запада и востока, дожди.

Ветер юго-восточный, на западе страны — западный, 5–10 м/с.

Температура ночью 8–13°, в западных и восточных областях 4–9° тепла; днём 12–17°, на юге страны до 20°.

Когда будет дождь, а когда тёплая и сухая погода — синоптики дали прогноз на три дня21.10.26, 20:35 • 18781 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина