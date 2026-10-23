Атмосферный фронт принесёт дожди, но будет тепло - погода на 23 октября

Атмосферный фронт принесёт дожди в большинство областей Украины 23 октября. Но погода будет тёплой как для этого времени года. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.

23 октября на погодные процессы в Украине будет влиять атмосферный фронт, пришедший из Западной Европы. Несмотря на то, что в целом сохранится поле высокого давления (хотя его значения будут испытывать некоторые колебания в зоне фронта), фронт обусловит ночью на Правобережье, днём — в большинстве областей, кроме запада и востока, дожди. Ветер будет дуть с юго-востока, лишь на западе за фронтом сменится на западный. Преимущественно будет тёплая как для этого времени года погода - сообщили синоптики.

По прогнозу, сегодня облачно с прояснениями.

Ночью на Правобережье, днём в Украине, кроме запада и востока, дожди.

Ветер юго-восточный, на западе страны — западный, 5–10 м/с.

Температура ночью 8–13°, в западных и восточных областях 4–9° тепла; днём 12–17°, на юге страны до 20°.

Когда будет дождь, а когда тёплая и сухая погода — синоптики дали прогноз на три дня