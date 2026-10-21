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Когда будет дождь, а когда тёплая и сухая погода — синоптики дали прогноз на три дня

Киев • УНН

 • 11888 просмотра

В ближайшие два дня в Украине ожидаются дожди, в Закарпатье и Прикарпатье — сильные. В субботу осадков не будет, днём до 20°.

Когда будет дождь, а когда тёплая и сухая погода — синоптики дали прогноз на три дня

Украину ждут ещё два дня дождей, а вот в субботу осадков не ожидается. Значительного снижения температуры не ожидается — днём будет тепло — от 11-20°, передаёт УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

В следующие двое суток в большинстве областей небольшие и умеренные дожди, завтра днём в Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, в западных областях местами порывы ветра 15-20 м/с; в субботу в Украине преимущественно без осадков 

— сообщили синоптики.

По данным Укргидрометцентра, температура ночью 6-14°, в пятницу и субботу на западе и востоке страны 1-8° тепла; днём 11-17°, в южной части до 20°.

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Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина