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Коли буде дощ, а коли тепла і суха погода - синоптики дали прогноз на три дні

Київ • УНН

 • 4030 перегляди

У найближчі два дні в Україні очікують дощі, на Закарпатті й Прикарпатті — значні. У суботу опадів не буде, вдень до 20°.

Коли буде дощ, а коли тепла і суха погода - синоптики дали прогноз на три дні

Україну чекають ще два дні дощів, а от в суботу опадів не очікують. Значного зниження температури не очікується - вдень буде тепло - від 11-20°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

У наступні дві доби в більшості областей невеликі та помірні дощі, завтра вдень на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі, у західних областях місцями пориви вітру 15-20 м/с; в суботу в Україні переважно без опадів 

- повідомили синоптики.

За даними Укргідрометцентру, температура вночі 6-14°, в п'ятницю та суботу на заході та сході країни 1-8° тепла; вдень 11-17°, у південній частині до 20°.

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Антоніна Туманова

Погода та довкілля
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Україна