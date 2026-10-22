Україну 23 жовтня накриють хмари й дощі - синоптики розповіли, чи чекати похолодання

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Завтра Україну хмарний і дощовий день, але значного зниження температури не очікується, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім заходу та сходу, дощі. Вітер південно-східний, на заході країни - західний, 5-10 м/с - повідомили синоптики.

В Укргідрометцентрі додали, що температура вночі 8-13°, в західних та східних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

Коли буде дощ, а коли тепла і суха погода - синоптики дали прогноз на три дні