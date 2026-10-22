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Украину 23 октября накроют облака и дожди — синоптики рассказали, ждать ли похолодания

Киев • УНН

 • 8172 просмотра

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями и дождями, кроме запада и востока днём. Температура днём достигнет 12–17°, на юге — 20°.

Украину 23 октября накроют облака и дожди — синоптики рассказали, ждать ли похолодания
Фото иллюстративное

Завтра Украину ожидает облачная и дождливая погода, но значительного снижения температуры не ожидается, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме запада и востока, дожди. Ветер юго-восточный, на западе страны — западный, 5-10 м/с 

— сообщили синоптики. 

В Укргидрометцентре добавили, что температура ночью 8-13°, в западных и восточных областях 4-9° тепла; днем 12-17°, на юге страны до 20°.  

Когда будет дождь, а когда тёплая и сухая погода — синоптики дали прогноз на три дня21.10.26, 20:35 • 18664 просмотра

Антонина Туманова

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина