Украину 23 октября накроют облака и дожди — синоптики рассказали, ждать ли похолодания
Киев • УНН
Завтра в Украине будет облачно с прояснениями и дождями, кроме запада и востока днём. Температура днём достигнет 12–17°, на юге — 20°.
Фото иллюстративное
Завтра Украину ожидает облачная и дождливая погода, но значительного снижения температуры не ожидается, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Облачно с прояснениями. Ночью на Правобережье, днем в Украине, кроме запада и востока, дожди. Ветер юго-восточный, на западе страны — западный, 5-10 м/с
В Укргидрометцентре добавили, что температура ночью 8-13°, в западных и восточных областях 4-9° тепла; днем 12-17°, на юге страны до 20°.
Когда будет дождь, а когда тёплая и сухая погода — синоптики дали прогноз на три дня21.10.26, 20:35 • 18664 просмотра