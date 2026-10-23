Потужний землетрус у Тибеті забрав життя щонайменше 16 людей, кількість жертв може зрости

У Тибетському регіоні Китаю внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7 загинули щонайменше 16 людей, ще десятки отримали поранення. Рятувальники продовжують пошукові роботи, тому кількість загиблих може збільшитися. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 183 кілометри на східно-північний схід від міста Нагку в Тибеті.

Стихія спричинила масштабні руйнування. За попередніми даними, обвалилися щонайменше 339 будинків. Місцева влада продовжує оцінювати збитки та встановлювати точну кількість постраждалих.

Рятувальники працюють на місці руйнувань

До району епіцентру направили рятувальні підрозділи, які розбирають завали та шукають людей.

Через землетрус залізнична влада тимчасово призупинила рух поїздів у постраждалих районах.

Наразі інформація про масштаби руйнувань продовжує надходити. Влада не виключає, що кількість жертв може зрости в міру проведення рятувальних робіт.

У Тибеті стався потужний землетрус магнітудою 7,0 – є постраждалі та руйнування