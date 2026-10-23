Мощное землетрясение в Тибете унесло жизни по меньшей мере 16 человек, число жертв может возрасти

В Тибетском регионе Китая в результате мощного землетрясения магнитудой 7 погибли по меньшей мере 16 человек, еще десятки получили ранения. Спасатели продолжают поисковые работы, поэтому число погибших может увеличиться. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался примерно в 183 километрах к востоку-северо-востоку от города Нагчу в Тибете.

Стихия вызвала масштабные разрушения. По предварительным данным, обрушились по меньшей мере 339 домов. Местные власти продолжают оценивать ущерб и устанавливать точное число пострадавших.

Спасатели работают на месте разрушений

В район эпицентра направили спасательные подразделения, которые разбирают завалы и ищут людей.

Из-за землетрясения железнодорожные власти временно приостановили движение поездов в пострадавших районах.

В настоящее время информация о масштабах разрушений продолжает поступать. Власти не исключают, что число жертв может возрасти по мере проведения спасательных работ.

В Тибете произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 — есть пострадавшие и разрушения