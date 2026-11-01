Україну 1 листопада накриє хмарність, у Києві очікують дощі

У неділю, 1 листопада, на більшій частині території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, на північному сході, Київщині та Черкащині пройдуть дощі; на решті території без істотних опадів. В західних областях вранці місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 6-11°, на Закарпатті, півдні та сході країни до 15°