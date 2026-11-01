Украину 1 ноября накроет облачность, в Киеве ожидаются дожди

В воскресенье, 1 ноября, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, на северо-востоке, в Киевской и Черкасской областях пройдут дожди; на остальной территории без существенных осадков. В западных областях утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днём 6-11°, в Закарпатье, на юге и востоке страны до 15°