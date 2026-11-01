Хмарно та дощитиме: якою буде погода в Україні 1 листопада
Київ • УНН
У Києві та області 1 листопада буде хмарно й дощитиме, температура сягне 8–11°C. Після 4 листопада прогнозують похолодання та сніг.
Перший день листопада у Києві та області буде хмарним та дощовитим. По Україні також очікується хмарна погода, опади прогнозують у низці регіонів, а на заході вночі та вранці місцями буде туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Прогноз погоди в Україні на добу 1 листопада
За наявною інформацією, погода буде хмарною. На північному сході, Київщині та Черкащині, вночі і на сході країни очікуються дощі, однак на решті території істотних опадів не буде.
В західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-8°С тепла, на сході та південному сході країни до 11°С; вдень 6-11°С, на Закарпатті, півдні та сході країни до 15°С
Якою буде погода 1 листопада на Київщині та в столиці
За даними Укргідрометцентру, на Київщині вітер буде північно-західний, швидкістю 5–10 м/с. Упродовж дня на території області буде хмарно, часом пройдуть дощі.
Температура по області 6-11°С тепла, у Києві 8-10°С
За наявною інформацією, станом на 09:00 у Києві температура повітря становила +6°С. Відносна вологість - 90%, тоді як атмосферний тиск - 753 мм рт. ст.
Нагадаємо
Синоптик прогнозує похолодання 1 листопада та арктичне вторгнення після 4 листопада. Можливі сніг і мокрий сніг при температурі близько 0°С.