Облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 1 ноября

$45.530.0650.680.09
ukenru
1 ноября, 02:37 • 24260 просмотра
"Без проблем": Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на саммит G20
1 ноября, 00:53 • 26532 просмотра
Гуманитарная миссия в Олешках завершилась: жители уже в Украине — ЛубинецVideo
31 октября, 23:52 • 19616 просмотра
"Получают поддержку армии российских ботов": Туск заявил о вмешательстве РФ в конфликт в Польше
31 октября, 23:23 • 18663 просмотра
Авиаудар уничтожил здание исполкома в центре Краматорска
31 октября, 21:28 • 21927 просмотра
Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковкаPhoto
31 октября, 20:00 • 20993 просмотра
Рубио допустил приглашение Зеленского на саммит G20, но решение за Трампом
31 октября, 17:58 • 18368 просмотра
В Польше инициировали вотум недоверия правительству Туска на фоне протестов
Эксклюзив
31 октября, 13:41 • 37669 просмотра
Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)PhotoVideo
31 октября, 13:00 • 39257 просмотра
Эвакуированные из оккупированных Олешек пересекли границу Украины - Зеленский показал видеоVideo
31 октября, 11:30 • 30907 просмотра
Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление ТерехVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
ФБР подтвердило взлом Binance хакерами из КНДР на $6,3 млрд31 октября, 22:55 • 10164 просмотра
На ВОТ Луганщины молодежь будут обучать управлению беспилотниками1 ноября, 01:56 • 9064 просмотра
В российском Кстове после атаки загорелся один из крупнейших НПЗ РоссииVideo02:59 • 6126 просмотра
США могут нанести мощный удар по Ирану, если республиканцы проиграют — Axios03:28 • 8000 просмотра
Что празднуют 1 ноября в Украине и мире03:55 • 4864 просмотра
публикации
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 34381 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 35745 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 56019 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 64959 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 67188 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Мелания Трамп
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Олешки
Турция
Реклама
УНН Lite
После ночных атак российское Кстово с НПЗ стало похожим на сказочный Мордор из «Властелина колец»Photo06:54 • 3254 просмотра
Coachella-2027: названы все три хедлайнера31 октября, 14:02 • 17787 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo31 октября, 13:56 • 16700 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 20282 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле31 октября, 10:28 • 20381 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
FAB-250
Отопление
The New York Times

Облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 1 ноября

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

В Киеве и области 1 ноября будет облачно и дождливо, температура достигнет 8–11°C. После 4 ноября прогнозируют похолодание и снег.

Облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 1 ноября

Первый день ноября в Киеве и области будет облачным и дождливым. По Украине также ожидается облачная погода, осадки прогнозируют в ряде регионов, а на западе ночью и утром местами будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Прогноз погоды в Украине на сутки 1 ноября

Согласно имеющейся информации, погода будет облачной. На северо-востоке, Киевщине и Черкасщине, ночью и на востоке страны ожидаются дожди, однако на остальной территории существенных осадков не будет.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью 2–8°С тепла, на востоке и юго-востоке страны до 11°С; днем 6–11°С, на Закарпатье, юге и востоке страны до 15°С

- говорится в сообщении.

Какой будет погода 1 ноября в Киевской области и столице

По данным Укргидрометцентра, в Киевской области ветер будет северо-западным, скоростью 5–10 м/с. В течение дня на территории области будет облачно, временами пройдут дожди.

Температура по области 6–11°С тепла, в Киеве 8–10°С

- говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, по состоянию на 09:00 в Киеве температура воздуха составляла +6°С. Относительная влажность - 90%, тогда как атмосферное давление - 753 мм рт. ст.

Напомним

Синоптик прогнозирует похолодание 1 ноября и арктическое вторжение после 4 ноября. Возможны снег и мокрый снег при температуре около 0°С.

Алла Киосак

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев