Облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 1 ноября

Первый день ноября в Киеве и области будет облачным и дождливым. По Украине также ожидается облачная погода, осадки прогнозируют в ряде регионов, а на западе ночью и утром местами будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Согласно имеющейся информации, погода будет облачной. На северо-востоке, Киевщине и Черкасщине, ночью и на востоке страны ожидаются дожди, однако на остальной территории существенных осадков не будет.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью 2–8°С тепла, на востоке и юго-востоке страны до 11°С; днем 6–11°С, на Закарпатье, юге и востоке страны до 15°С