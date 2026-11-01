Облачно и дождливо: какой будет погода в Украине 1 ноября
Киев • УНН
В Киеве и области 1 ноября будет облачно и дождливо, температура достигнет 8–11°C. После 4 ноября прогнозируют похолодание и снег.
Первый день ноября в Киеве и области будет облачным и дождливым. По Украине также ожидается облачная погода, осадки прогнозируют в ряде регионов, а на западе ночью и утром местами будет туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Прогноз погоды в Украине на сутки 1 ноября
Согласно имеющейся информации, погода будет облачной. На северо-востоке, Киевщине и Черкасщине, ночью и на востоке страны ожидаются дожди, однако на остальной территории существенных осадков не будет.
В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью 2–8°С тепла, на востоке и юго-востоке страны до 11°С; днем 6–11°С, на Закарпатье, юге и востоке страны до 15°С
Какой будет погода 1 ноября в Киевской области и столице
По данным Укргидрометцентра, в Киевской области ветер будет северо-западным, скоростью 5–10 м/с. В течение дня на территории области будет облачно, временами пройдут дожди.
Температура по области 6–11°С тепла, в Киеве 8–10°С
Согласно имеющейся информации, по состоянию на 09:00 в Киеве температура воздуха составляла +6°С. Относительная влажность - 90%, тогда как атмосферное давление - 753 мм рт. ст.
Напомним
Синоптик прогнозирует похолодание 1 ноября и арктическое вторжение после 4 ноября. Возможны снег и мокрый снег при температуре около 0°С.