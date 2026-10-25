25 жовтня в Україні очікують дощі лише в трьох областях

У неділю, 25 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть дощі, на решті території без опадів, в більшості західних областей вранці туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 13-18° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області в неділю буде хмарно, опадів не очікується. Температура 14-16°.

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