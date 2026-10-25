25 октября в Украине ожидаются дожди только в трех областях

В воскресенье, 25 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН Украинский гидрометцентр.

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По информации синоптиков, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях пройдут дожди, на остальной территории без осадков, в большинстве западных областей утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура днём 13-18° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно, осадков не ожидается. Температура 14-16°.

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