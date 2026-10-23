В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру

На іспанського журналіста обрушилася велика хвиля під час прямого етеру, який миттєво перервався після інциденту. Він розповідав про потужний шторм Адам, який вирує у країні. Про це повідомляє іспанське видання Del Sur Diario, передає УНН.

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Пряма трансляція, яка розпочалася спокійно, завершилася тим, що природа взяла гору. Цього четверга журналіст Серхіо Овехеро висвітлював шторм з Ондарроа для іспанської програми новин коли на нього обрушилася величезна хвиля. Репортер розповідав, як погіршується стан моря, і що на узбережжі Басків оголошено жовтий рівень небезпеки. Але вода не чекала своєї черги: вона розбилася об хвилеріз, пробила морську дамбу та змила все на своєму шляху - пише видання.

Після удару трансляція раптово перервалася, а на останньому кадрі репортажу було видно підлогу, вкриту морською піною. Хвиля також зачепила технічну команду, яка працювала на місці. Ведучий зі студії миттєво відреагував на ситуацію і заспокоїв глядачів.

Сподіватимемося, що з нашими колегами Серхіо та Ракель все гаразд. Ми незабаром вас проінформуємо - сказав він.

На щастя, ніхто зі знімальної групи не постраждав, а інцидент закінчився лише великим переляком та чітким знімком сили шторму на узбережжі Басків.

Нагадаємо

Потужний шторм накрив північний схід США, спричинивши масштабні відключення електроенергії, підтоплення та скасування авіарейсів. Близько 100 тисяч споживачів залишалися без світла.