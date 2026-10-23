$45.050.0350.440.13
ukenru
07:59 • 5562 перегляди
Пів мільйона українців без світла через атаки рф, у Києві та низці областей - аварійні відключення
07:19 • 10031 перегляди
В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру
Ексклюзив
05:40 • 14866 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
05:19 • 15657 перегляди
Кожен другий дрон рф реактивний - скільки за ніч знищила ППО
04:58 • 19045 перегляди
Вступ України до НАТО потрібен навіть самій росії, для них це більша безпека, ніж Україна не в альянсі – Зеленський
04:32 • 18261 перегляди
Дрони атакували окуповані території та регіони рф, у Бердянську спалахнула пожежа на базі російських військових
04:11 • 16841 перегляди
росія вночі атакувала кілька регіонів України, є поранені, пожежі та пошкоджені будинки
03:37 • 16866 перегляди
Україна отримала новий ударний дрон Stormbird для високоточних атак – у чому його особливість
23 жовтня, 02:38 • 16976 перегляди
путін заявив про "генетичну" єдність українців і росіян, пославшись на невідомі дослідження та знову заговорив про братні народи
23 жовтня, 01:56 • 15255 перегляди
У москві для учасників війни проти України відкриють "палац" зі SPA, саунами та басейнами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.1м/с
96%
755мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Загублені" Еванджелін Ліллі пояснила, чому залишила Голлівуд на піку популярності22 жовтня, 23:06 • 17633 перегляди
Майлі Сайрус здійснила мрію прихильниці, яка бореться з раком – співачка особисто поголила їй головуPhoto23 жовтня, 00:06 • 14875 перегляди
У росії готують нове підвищення цін на бензин через дефіцит пального після ударів по НПЗ23 жовтня, 01:17 • 21360 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 14212 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 18309 перегляди
Публікації
Два тижні без судових засідань: хто і чому гальмує розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex?07:42 • 7310 перегляди
Закон про безпеку працівників на роботі повернувся до редакції 2023 року попри тривале доопрацювання - Федерація профспілок07:39 • 7670 перегляди
Чи згорять кредити й зникнуть гроші з рахунків: що буде, якщо Україна знищить дата-центри російських банків?
Ексклюзив
05:40 • 14867 перегляди
За збір дров у лісі українцям загрожує штраф до 1530 грн: що заборонено та як законно заготовити деревину22 жовтня, 18:15 • 36776 перегляди
Топ-9 фільмів жаху, які варто подивитися на ГеловінPhoto22 жовтня, 15:37 • 45207 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Румунія
Реклама
УНН Lite
ШІ-агентів залишили наодинці без жодних завдань - результат вразив дослідників07:09 • 8536 перегляди
Меган Фокс "не турбує" роман колишнього MGK з Дакотою Джонсон05:49 • 10732 перегляди
Колишнє подружжя телеведучих, чий роман спричинив скандал, оголосило про заручини одне з одним03:05 • 18439 перегляди
Трамп звинуватив Леброна Джеймса в неповазі до США через поведінку під час національного гімну23 жовтня, 02:06 • 14331 перегляди
Картину Моне, яку понад 100 років не показували публіці, продали за 56 мільйонів доларів23 жовтня, 01:05 • 12567 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
Шахед-136
C-130 Hercules

В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру

Київ • УНН

 • 10033 перегляди

Журналіста Серхіо Овехеро накрила хвиля під час репортажу про шторм Адам у Ондарроа. Знімальна група не постраждала.

В Іспанії велика хвиля накрила журналіста під час прямого ефіру

На іспанського журналіста обрушилася велика хвиля під час прямого етеру, який миттєво перервався після інциденту. Він розповідав про потужний шторм Адам, який вирує у країні. Про це повідомляє іспанське видання Del Sur Diario, передає УНН.

Деталі

Пряма трансляція, яка розпочалася спокійно, завершилася тим, що природа взяла гору. Цього четверга журналіст Серхіо Овехеро висвітлював шторм з Ондарроа для іспанської програми новин коли на нього обрушилася величезна хвиля. Репортер розповідав, як погіршується стан моря, і що на узбережжі Басків оголошено жовтий рівень небезпеки. Але вода не чекала своєї черги: вона розбилася об хвилеріз, пробила морську дамбу та змила все на своєму шляху

- пише видання.

Після удару трансляція раптово перервалася, а на останньому кадрі репортажу було видно підлогу, вкриту морською піною. Хвиля також зачепила технічну команду, яка працювала на місці. Ведучий зі студії миттєво відреагував на ситуацію і заспокоїв глядачів.

Сподіватимемося, що з нашими колегами Серхіо та Ракель все гаразд. Ми незабаром вас проінформуємо

- сказав він.

На щастя, ніхто зі знімальної групи не постраждав, а інцидент закінчився лише великим переляком та чітким знімком сили шторму на узбережжі Басків.

Нагадаємо

Потужний шторм накрив північний схід США, спричинивши масштабні відключення електроенергії, підтоплення та скасування авіарейсів. Близько 100 тисяч споживачів залишалися без світла.

Алла Кіосак

СвітМультимедіаПогода та довкілля
Вибухи
Гроза
Відключення світла